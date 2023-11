V začetku leta se je gasilcem PGD Veliki Kamen pripetila prometna nesreča, v kateri so izgubili svojo cisterno. Kot pripoveduje Robert Kostevc , podpredsednik PGD Veliki Kamen, so počasi zbrali denar za novo cisterno. Kmalu se bodo torej razveselili popolnoma nove cisterne: "Brez donacij sploh ne bi bilo izvedljivo, ker smo z donacijami zbrali 170.000 evrov, 150.000 evrov je donirala občina, vse ostalo pa od donacij in družb iz občine Krško in širše," pove Kostevc.

Brez donacij nas ne bi bilo, pravijo v prostovoljnih gasilskih društvih. Za vsak kos opreme, gasilsko vozilo ali novo streho gasilci prodajajo koledarje, prirejajo veselice. In ne glede na znesek, ki ga zberejo, mora biti vsaka poraba denarja jasno zabeležena in upravičena.

Med poplavami pa so na terenu nesebično pomagali tudi gasilci iz PGD Dravograd, ki so na intervencijah ostali brez svoje opreme, nanje se je takrat med drugimi spomnila tudi prisrčna deklica Naja, ki je za pomoč gasilcem prodajala zapestnice. Kot pove Tilen Čeru iz PGD Dravograd, so veliko donirali občani Dravograda, za kar se jim zahvaljujejo. Skupaj so zbrali nekje 15.000 evrov, opremo so že naročili.

Za svoje delo niso plačani, so pa v društvih veseli vsake donacije, a ko denar prispe na račun, je treba z njim ravnati odgovorno in transparentno. Kot pove Kostevc, je denar iz donacij namenjen za izobraževanja in nabavo nove opreme. Kot izpostavlja, mora biti vse dokazljivo z računi, vsak evro, ki gre z računa, je skrbno obrnjen.

Kostevc in Čeru upata, da trenutno dogajanje v PGD Mengeš ne bo vrglo slabe luči na delovanje vseh prostovoljnih gasilskih društev. Mislim, da se bo tudi to sčasoma rešilo v korist enih in drugih, da ne bomo preveč izgubili zaupanja ljudi, ki ga imamo sedaj, pravi Čeru. Delati moramo skrbno, ker razen donacij ne dobimo ne vem kakšnega denarja, pa svari Kostevc.

In brez donacij bi katero koli prostovoljno gasilsko društvo v Sloveniji težko obstalo.