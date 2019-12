Brez dovoljenja prodajali pirotehniko – tudi petarde, ki ne bi smele biti v prodaji

Novomeški policisti so v okolici Novega mesta tako včeraj zasegli sedem nabojev, 39 petard in imitacijo pištole. Črnomaljski policisti so zasegli 50 petard, še 39 pa policisti iz Šentjerneja.

Metliški policisti pa so, kot so sporočili s PU Novo mesto, v okolici Metlike zasegli 45 petard ter 3 škatle s petardami, ki naj bi bile kupljene v trgovini v Novem mestu. Kot dodajajo, naj bi šlo za petarde, ki ne bi smele biti v prodaji in so brez slovenske deklaracija.

Pri preverjanju ustreznosti dovoljenj za prodajo so ugotovili, da v trgovini prodajajo pirotehnične izdelke, čeprav za to nimajo dovoljenja, izdelki pa so brez slovenskih deklaracij.

O primeru so obvestili tržni inšpektorat in inšpektorat za notranje zadeve, ki bosta izvedla ustrezne postopke. Zoper lastnika petard pa bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.