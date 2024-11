Brez glasu proti: še korak bližje zdravilu za otroke z redkimi boleznimi

Predlog dopolnitve zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predvideva neposredno financiranje zadnjih faz predkliničnega in kliničnega razvoja zdravil sirote s sredstvi državnega proračuna. Predlagana dopolnitev bi lahko začela veljati še letos, je na seji odbora DZ povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

Prosilec bo moral oddati vlogo na ministrstvo, pristojno za znanost. To bo pripravilo vladno gradivo, ki bo opredelilo vse ključne elemente neposredne pogodbe. Vlogi bo moralo biti priloženo pozitivno mnenje agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Financiranje bo mogoče samo za primere, ko gre za razvoj zdravila, ki ga izvajajo slovenske organizacije, lahko tudi v mednarodnem okolju oz. v sodelovanju z organizacijami iz tujine, kjer je to zaradi narave raziskave nujno potrebno.