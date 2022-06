Brez gneče, a ponekod še vedno brez goriva

Nov dan težav z dobavo goriva. Kljub temu da pri Petrolu pravijo, da se stanje umirja, naš obisk ljubljanskih bencinskih servisov razkriva, da so številni že v dopoldanskih urah ostali brez goriva, po besedah nekaterih prodajalcev pa jim bo 'trda predla' še vsaj do konca tedna. Predvsem gre za manjše servise, ki stranke preusmerjajo na večje črpalke. Še slabše stanje je v okolici Ljubljane.

"Stanje se umirja, ker se je povpraševanje po gorivu z današnjim dnem umirilo. V teh dneh potekajo maksimalna prizadevanja za popolno oskrbo naše prodajne mreže. Do petka 24. junija bomo predvidoma v celoti oskrbeli vsa prodajna mesta družbe Petrol po državi," zagotavljajo v Petrolu, kjer so, ko so se prve težave pojavile v soboto, najprej pojasnjevali, da gre za logistične zaplete, ki so ponavadi odpravljeni v roku nekaj ur.

Vendar sedaj priznavajo, da bi lahko težave z dobavo, ki so nastale zaradi močno povečanega povpraševanja pred podražitvijo goriva, trajale tudi do konca delovnega tedna. To povedo tudi prodajalci na manjših ljubljanskih Petrolovih servisih, kjer se zadnje dni predvsem ukvarjajo s preusmerjanjem na druge črpalke in z negodovanjem strank. Na ljubljanskih bencinskih črpalkah danes, ko so začele veljati podražitve goriv, ni več gneče, kot smo jo videli v preteklih dneh, a težave ostajajo. Največja Petrolova črpalka na Šmartinski cesti si je denimo 'opomogla' šele okrog 10.30. ure dopoldne, ko je tja prispela cisterna z gorivom.

Pomanjkanje goriva na bencinskih črpalkah v Ljubljani.

Na Dunajski cesti so potrošniki lahko gorivo točili le na eni črpalki, in sicer na Dunajski 130, kjer pa prav tako ni bilo prevelike gneče. Preostali dve Petrolovi črpalki, kjer so sicer ostale storitve na voljo, sta bili "na suhem", neoptimistično čakajoč na dobavo. "Nismo prepričani, da bomo gorivo dobili danes. Morda šele konec tedna," odgovarjajo prodajalci, ki preusmerjajo stranke na edino črpalko z gorivom v tem delu Ljubljane.

Črpalka na Tivolski sicer nenavadno sameva, čeprav tam težav z zalogami goriva nimajo.

Petrolova črpalka na Tivolski je založena z gorivom.

Tudi na Celovški cesti je bilo dopoldne točenje goriva možno na največji bencinski črpalki na Celovški cesti 226 ter na bencinskem servisu OMV, medtem ko sta drugi dve Petrolovi črpalki stranke obveščali, da bencin in dizel nista na voljo. Po nekaterih informacijah naj bi pri oskrbi z gorivom imele prednost bencinske črpalke na avtocesti, kjer pa so cene goriva seveda neregulirane in so danes za liter dizelskega goriva že presegle dva evra. Vprašanje glede dobave po 'cenovni hierarhiji' oz. prioritetah smo že naslovili na Petrol. Odgovore še čakamo.

Na bencinskih servisih, kjer imajo zadostne zaloge goriva, ni gneče.