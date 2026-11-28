Življenje alpinistične legende se ni začelo v objemu gora, ampak v Guncljah pri Ljubljani, v delavski družini. Kje se je torej rodila želja po alpinizmu? "Za vse to krivim radovednost. Naključje je želelo, da v šestem razredu pridem do skal Turnca pod Grmado. Tam je bila plezalna šola in v naslednji uri sem že bil član alpinističnega odseka Ljubljana – Matica," se spominja zgodnjih najstniških let.

Življenje Vikija Grošlja je neverjetna zgodba o izgubah, življenju in ljubezni. FOTO: Luka Kotnik

Življenjski stil v skali ga je nemudoma pritegnil: "To je drugačen svet od horizontale. Vertikala ti da drugačen pogled na svet, obenem pa začneš spoznavati meje svojih sposobnosti, ki jih lahko dvigaš."

'Brez gora ne morem živeti'

A neizprosni svet višav mu je pri osemnajstih letih vzel brata Silva. "Plezati je začel kasneje kot jaz, zato sem imel občutek, kot da sem ga jaz v to potegnil. Takrat se mi je sesul svet," opisuje. Zaradi občutka krivde in bolečine je staršem obljubil, da več ne bo hodil v gore. A to obljubo je prelomil že po pol leta. "Preprosto sem ugotovil, da brez gora ne morem živeti, pa tudi imel sem občutek, da s tem, ko jaz hodim v gore, bratove sanje dalje živijo z menoj," se spominja. Čez štiri leta je preplezal smer, ki je bila za brata usodna, in tam našel njegov nahrbtnik. Šele takrat je razčistil z usodo glede njegove smrti.

Vikija Grošlja smo gostili v oddaji Svet, vi pa lahko pogovoru z njim prisluhnete v videu na vrhu članka.

Med njegovimi prvimi zgodovinskimi vzponi je bila odprava na Makalu, ki je postal prvi slovenski osemtisočak. Sam je bil najmlajši član te odprave. Živo se spominja občutkov, ko je prvič ugledal Himalajo. Vsa odprava, ki so jo sestavljali pogumni mladeniči iz male dežele na sončni strani Alp, je otrpnila in onemela: "Ob pogledu na tako mogočno goro zbledi ves človeški napuh."

Nikoli ne bo pozabil občutkov, ko je prvič ugledal Himalajo. FOTO: Luka Kotnik

Leta 1988 je začel projekt 8000 plus. Takrat je imel za sabo že pet osemtisočakov. Na treh je uporabljal dodatni kisik, na drugih sedmih ne. "Imam srečo, da imam zelo dobro prekrvavljene prste in dobro prenašam višino," si razlaga svojo sposobnost za hitro adaptacijo na najvišje nadmorske višine. Po rojstvu sina je najekstremnejše vzpone prekinil. Meni, da je podzavestno začel manj tvegati. Ko je sin dopolnil šest let, se je znova odpravil na vrh Čo Oju. A tokrat poti dol ni preplezal in prehodil, ampak presmučal. To je bil zadnji del 25-letnega projekta smučanja od nič do več kot 8000 metrov. Spust z vrha gore je opravil brez uporabe dodatnega kisika: "Po dveh zavojih se moraš ustaviti, saj ti lahko raznese pljuča, ker je pomanjkanje kisika tako izjemno. Tudi porabiš ga več kot pri sami hoji."

Tibet je zadnjič obiskal le nekaj mesecev pred uničujočim celinskim cunamijem avgusta letos. FOTO: Luka Kotnik