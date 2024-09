Brez lastnih prostorov, a z velikimi srci: življenja rešujejo že 100 let

Z obeležitvijo stote obletnice delovanja društva so začeli že lani in nadaljevali letos skozi vse leto, vrhunec praznovanja pa je bil danes, ko so na parkirišču na Stari Savi za javnost pripravili vajo reševanja z dimnika in tekmovanje v prvi pomoči.

Jeseniški gorski reševalci veljajo za pionirje razvoja reševanja v gorah. V Društvu GRS Jesenice jih je več kot 40, med njimi so aktivni gorski reševalci, reševalci letalci, inštruktorji gorskega reševanja, zdravniki, medicinski tehniki, vodnik reševalnega psa, pa tudi veterani in dva pripravnika za reševalca. Prav vsak od njih bi lahko povedal zgodbo o reševalni akciji, vredno objave, pohvale in zahvale. In prav danes praznujejo 100 let organiziranega reševanja v gorah.

Izvajajo različna reševanja in sodelujejo v iskalnih akcijah na vseh težje dostopnih terenih. Samo lani so bili aktivirani v 19 primerih, kar pomeni, da je za njimi rekordno leto. Število reševanj se iz leta v leto povečuje, obravnavajo vse več poškodb, zlomov in zdrsov, pa tudi pogrešanih in izgubljenih oseb.

"Največkrat rešujemo pohodnike, ki so se ponesrečili ali zaplezali. Po covidu so ljudje začeli veliko bolj hoditi v gore, v naših hribih je naval največji, ko na pobočjih Golice, Rožce in Bevške planine cvetijo narcise. Zelo je narasla tudi populacija turnih smučarjev, a pri nas so, z izjemo Golice, vzpetine za turno smučanje dokaj varne. Zadnji dve leti imamo novo ferato skozi sotesko Dobršnik nad Hrušico in tudi v njej smo že imeli reševalno akcijo. Zlomi, zvini, tudi kakšna gozdarska nesreča pride, pa epileptični napad in zastrupitev z gobami ... Nimamo pa toliko stenskih reševanj, prav tako še nismo obravnavali kačjega pika," pojasni Miha Novak, poklicni gasilec, ki je v vrste društva GRS Jesenice vstopil leta 2011, zadnjih šest let pa je tudi gorski reševalec inštruktor.

Nore ideje pohodnikov in sreča v nesreči

Nesrečam, pri katerih posredujejo, po njegovi oceni večinoma botrujejo slaba obutev, neprimerna psihofizična pripravljenost in zakasnitev, torej da pohodnike ujame tema. "Marca leta 2022 smo v Peskah, predelu Mežakle nad smetiščem, reševali študente iz Ljubljane, ki so imeli noro idejo – ob 17. uri so se podali od železniške postaje čez Mežaklo proti Radovni na zasebno zabavo. Dekle je šlo naokoli, da je peljalo hrano in pijačo, štirje fantje pa so se podali čez. Vedeti morate, da je takrat ob 18. uri že tema, oni pa so bili brez primerne opreme. Nad deponijo Mala Mežakla, na višini 700, 800 metrov, je bil sneg, predel na zaključnem delu postane skalnat, zelo prepaden in nevaren. Bili so sicer tik pred vrhom, a so se zaplezali, izhoda ni bilo in poklicali so nas na pomoč. Locirali smo jih s pomočjo čelnih svetilk in jih v dveh spustih rešili ter pospremili v dolino," se spominja.