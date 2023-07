Pri nas živi več kot 1000 ljudi s hepatitisom C, ne da bi sploh vedeli, da imajo to kronično ali akutno vnetje jeter. Ravno zato v četrtek in petek vse, ki sumijo, da bi se lahko okužili v virusom hepatitisa C, vabijo na brezplačno in anonimno testiranje. Okužba namreč lahko dolga leta poteka brez bolezenskih simptomov, a če se je ne zdravi pravočasno, lahko vodi v cirozo jeter, raka ali celo jetrno odpoved.