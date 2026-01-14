Brez obeh nog, a asistence mu niso odobrili: zdaj končno srečen razplet

Kalvarija Branka Štelcerja in njegove družine je velika. Ko so mu pred leti zaradi sladkorne bolezni amputirali eno nogo, je zaprosil za osebno asistenco, a so ga zavrnili. Nato so mu pred skoraj dvema letoma odrezali še drugo nogo. Znova je zaprosil za asistenco in bil znova zavrnjen, marca lani je povedal: "Na eni odločbi je pisalo, ko sem bil že brez obeh nog, da se stanje ni nič spremenilo. Pazite! Pa sem prvič imel eno nogo, drugič pa brez obeh."

Počutil se je ponižanega s strani države in spregovoril tudi za druge ljudi, ki so v podobni ali še hujši situaciji. Ves čas je bil prepričan, da mu z nedodelitvijo osebne asistence delajo krivico. Ni obupal, vlagal je pritožbe, po treh zavrnitvah pa preobrat, odobrili so mu osebno asistenco v višini 50 ur tedensko.

Pa je po tej kalvariji bolj pomirjen? "Sigurno, stoodstotno, enostavno se bolj veselim življenja. Življenje se je obrnilo, lahko razmišljaš o čem drugem, tudi ne samo kako greš na dializo in domov v posteljo," pove.