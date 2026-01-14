Naslovnica
Slovenija

Brez obeh nog, a asistence mu niso odobrili: zdaj končno srečen razplet

Ljubljana , 14. 01. 2026 18.32 pred 35 minutami 2 min branja 18

Avtor:
Jana Ujčič A.K.
Osebna asistenca

Po skoraj dveh letih prošenj, zavrnitev in negotovosti se je zgodba Mariborčana Branka Štelcerja, ki je ostal brez obeh nog, vendarle srečno razpletla. Čeprav je priklenjen na posteljo in popolnoma odvisen od pomoči žene, ki ga sama brez pomoči ne more posesti na voziček, mu osebne asistence niso odobrili. Zgodbo o njegovem boju z institucijami smo objavili že marca lani, zdaj pa je končno prejel odločbo, ki mu prinaša 50 ur osebne asistence tedensko.

Kalvarija Branka Štelcerja in njegove družine je velika. Ko so mu pred leti zaradi sladkorne bolezni amputirali eno nogo, je zaprosil za osebno asistenco, a so ga zavrnili. Nato so mu pred skoraj dvema letoma odrezali še drugo nogo. Znova je zaprosil za asistenco in bil znova zavrnjen, marca lani je povedal: "Na eni odločbi je pisalo, ko sem bil že brez obeh nog, da se stanje ni nič spremenilo. Pazite! Pa sem prvič imel eno nogo, drugič pa brez obeh."

Počutil se je ponižanega s strani države in spregovoril tudi za druge ljudi, ki so v podobni ali še hujši situaciji. Ves čas je bil prepričan, da mu z nedodelitvijo osebne asistence delajo krivico. Ni obupal, vlagal je pritožbe, po treh zavrnitvah pa preobrat, odobrili so mu osebno asistenco v višini 50 ur tedensko.

Pa je po tej kalvariji bolj pomirjen? "Sigurno, stoodstotno, enostavno se bolj veselim življenja. Življenje se je obrnilo, lahko razmišljaš o čem drugem, tudi ne samo kako greš na dializo in domov v posteljo," pove.

'Bolj se veselim življenja'

Njegova žena mu ves čas, 24 ur na dan, nesebično pomaga, a ga sama brez pomoči ne zmore posesti na voziček. Na voljo mu mora biti tudi ponoči.

Na vprašanje Inštitutu za socialno varstvo, zakaj je odločitev komisije zdaj drugačna, če je njegovo stanje enako kot pred skoraj dvema letoma, ko je ponovno zaprosil za asistenco, odgovarjajo, da komisije ugotavljajo, da vlagatelji v postopkih na prvi stopnji verjetno iz različnih subjektivnih razlogov svojih potreb po pomoči pogosto ne predstavijo dovolj natančno in sistematično ter da pogosto pripombe na zapisnik posredujejo naknadno. A naš sogovornik pravi, da je ves čas govoril enako.

Zdaj gleda naprej in se, pravi, veseli igranja taroka v klubu starejših: "Tega se res veselim, pa seveda, ko bosta pomlad in poletje, da bom lahko šel ven."

osebna asistenca pritožba

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
14. 01. 2026 20.08
Vedno se država obrne proti malemu človeku priviligirane pa zaščiti afera sodna palača kdo je v priporu. Nihče
Odgovori
0 0
kapetan
14. 01. 2026 20.07
Sramota od sistema. 🤢 Delavno aktivni zdravi ljudje na sociali. Pomoči potreben človek po vseh objavah v medijih pa končno dobil kar mu res pripada. Sramota od nesposobnih v javnem sistemu .
Odgovori
0 0
iziizi
14. 01. 2026 20.06
Afeta novo mesto doktor kavčič naredil bi veliko več operacij pa priviligirano vodstvo noče plačat medicinske setre za opravljeno delo res humanost vlade svoboda
Odgovori
+1
1 0
NotMe
14. 01. 2026 20.01
Pa kakšne pripombe in opis stanja, pri bogu milemu?! Kaj pa je za opisovat?! Tip je brez nog in žena ga ne more dvignit, kaj je tu za filozofirat? Brez okončin, brez nog, ohne beine, without legs, brez hodalnic, kaj?! In ne more, nicht gehts, can't lift, non puo? Kako se opiše situacijo???? Nesposobnost!
Odgovori
+1
1 0
iziizi
14. 01. 2026 19.57
Hahaha kaj pa invalidske penzije ki so 360 eur hja in to je denar s katerim moraš preživet nravo slovenija svobodna dežela
Odgovori
+2
2 0
iziizi
14. 01. 2026 19.55
Malega človeka je treba prikrajšat da vodilnim pozem se naberejo miljoni naredijo afero in si miljone razdelijo. Kako mu ba 5 eur na teden pomagalo
Odgovori
+0
1 1
Sandi11
14. 01. 2026 19.51
Marca lani je povedal: "Na eni odločbi je pisalo, ko sem bil že brez obeh nog, da se stanje ni nič spremenilo. Pazite! Pa sem prvič imel eno nogo, drugič pa brez obeh." Očitno mu ni bilo znano, da je v tem primeru skladno z zakonom o upravnem postopku podan razlog za pritožbo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja.
Odgovori
+2
2 0
NotMe
14. 01. 2026 20.03
Bodimo realni, kaj pa en laik ve o pravnih možnostih in zakonu o upravnem postopku?
Odgovori
0 0
asgard
14. 01. 2026 20.06
Maš prav. Tega se je zavedala že Marija Terezija. Ona je imela zraven sebe enega preprostega človeka kateri je prebral nov zakon. Če ga ni razumel so ga morali popraviti. Drugi kateri je bil zraven nje pa jo je samo v tla držal da ni dobila kril preveč, pač ji je reku : dej umir se stara, ne počenja
Odgovori
0 0
JohnnyTheMan
14. 01. 2026 19.50
Tudi v našem kraju so primeri izkoriščanja asistence. Poleg dveh družin živi zraven njih tudi invalid na vozičku. Zanj skrbita dve osebi (njegova sestra in njena hči), ki sta obe plačani iz državnega proračuna (neuradno cca. 1500€ na mesec po osebi), hkrati pa 8 ur, skoraj vsak dan pomaga pri skrbi za gospoda še asistentka, ki je prav tako plačana od države. Ko pa vse skupaj gledaš pa vidiš da se tisti dve ki sta plačani od države, da se ukvarjata z osebo, ki je invalidna, v bistvu ukvarjat z vsem drugim (otroci, kafetkanje, nakupovanje cele dneve itd.) pa mislim, da vsak ki ima vsaj malo zdrave kmečke pameti ugotovi, da tukaj nekaj ni ok. Pa verjamem, da so ljudje, ki so odvisni od pomoči ubogi, ampak je problem ker njihovi najbližji znajo izkoristiti sistem. Potem pa se takšna nesorazmerja dogajajo.
Odgovori
+2
2 0
bc123456
14. 01. 2026 19.46
ZZZS -- SKUP DUŠEVNIH INVALIDOV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+7
7 0
krjola
14. 01. 2026 19.44
članek za odvračanje pozornosti, od golobarjeve kršitve integritete...
Odgovori
+5
6 1
Mr.
14. 01. 2026 19.42
Saj to je res grozno! Nekje na gorenskem je gospod, ki se praktično sam v postelji ne more obrniti. Priznali so mu 80 ur letno pomoči - asistence. Toliko so priznali tudi gospe, ki se sama vozi z avtom v trgovino in mirno nakupuje potrebne artikle. Samo sprašujem se ali je to res gospod MALJAVAC solitarna prihodnost??? le za koga? SRAM NAJ VAS BO VSE PO VRSTI!!!
Odgovori
+11
11 0
bc123456
14. 01. 2026 19.42
SLOVENIJA -- ZDRAVSTVO -- BANANA DRŽAVA -- INVALIDSKO VODSTVO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Odgovori
+9
9 0
BBcc
14. 01. 2026 19.42
Stvari se urejajo. Končno. Pod prejšnjo vlado smo bili banana republika.
Odgovori
-13
0 13
Veščec
14. 01. 2026 19.46
pod to,pa tut
Odgovori
+5
5 0
iziizi
14. 01. 2026 19.59
Hahaha to pa je vic leta 2026 in to ste 4 leta irejal sodno palačo in vse ostale afer ste pa takoj uredil kako si razdelit denar in afera dars vauuuu spet en vic leta
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
14. 01. 2026 19.38
Pred volitvami pa vse gre,ne boš nas preslepil taubi!
Odgovori
+9
11 2
bibaleze
