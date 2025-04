Brez obeh nog ni upravičen do osebnega pomočnika

Pred dnevi smo objavili zgodbo 65-letnega invalida Branka Štelcerja, ki nima osebne asistence, čeprav je brez obeh nog. Podobna je tudi zgodba 50-letnega Tomija Černezela iz Maribora. Zaradi sladkorne bolezni so mu amputirali obe nogi. Ker živi sam, je v veliki meri odvisen od pomoči dobrih ljudi. Kako je mogoče, da ni upravičen do osebnega pomočnika?

Tomi Černezel je novinarko Danico Kselo pred vhodom v blok, v katerem stanuje, pričakal skupaj z dvema prijateljema, brez katerih si življenja ne zna niti predstavljati. Samo Rojs skupaj z ženo skrbi za njegovo prehrano, Timotej Medved pa ga vozi na sprehode. "Imam edino soseda in njegovo ženo, da grem k njima jest," na vprašanje, kako se umiva, pa odgovori, da sam težko. Včasih tudi pade s stola in zaprosi soseda za pomoč. Pred štirimi leti so mu pod kolenom amputirali levo nogo, z uporabo proteze je bila gibljiva. Lani pa je sledila amputacija še desne. "So mi začeli rezat prste enega po eenga, potem pa so mi odrezali pod koleni, nato še nad koleni in ko so mi rekli, da morajo nad koleni rezati še enkrat, sem rekel, naj me pustijo umreti," je še povedal.

Stopnični vzpenjalnik ga mesečno stane 170 evrov

"Ne more iti dol če mu ne pomagam jaz ali on (Timotej Medved, op. a.) ali žena," je dejal Rojs."Vsako jutro se slišiva, pridem do njega in greva dol oziroma ko imam čas, ker imam tudi jaz svoje obveznosti," je dodal Medved. Za osebno asistenco je na center za socialno delo podal vlogo po amputaciji druge noge. Na centru so najprej proučili vsa osnovna dejstva in vso dokumentacijo predali Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo. "Potem inštitut ki ima svoje izvedence, ki so usposobljeni za to, gre na teren s svojim ocenjevalnim orodjem, katerega mi ne poznamo," je pojasnila direktorica centra za socialno delo Maribor Marjana Bravc.

Komisija vendarle z negativnim mnenjem