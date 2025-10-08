Zakaj medvedke in mladiča na Rakitni niso odstrelili?

Lovci na Rakitni so bili ves konec tedna na preži za medvedko, ki že dalj časa otežuje življenje prebivalcem na Rakitni. Sveže sledi medvedke so bile vidne tudi na zabojniku za smeti, ki se ga je ta lotila že minuli teden. Poleg tega so akcijo lovcev skušali preprečiti nekateri nasprotniki odstrela.

Kot je opozorila tudi predsednica krajevne skupnosti, ki na Rakitni živi že 30 let, so se razmere začele zaostrovati pred dvema letoma. Ljudje so svoja življenja in dejavnosti medvedom podredili, v vrtcu v bližino gozda z otroki ne hodijo več.

Kot je dejal starešina lovske družine na Rakitni Marjan Šivic do odstrela včeraj ni prišlo zaradi nasprotnikov tega dejanja: "Nevšečnosti smo imeli, nasprotniki odstrela so se vozili naokrog in onemogočali naše delo," je pojasnil.

Dodal je, da večjih težav z medvedko ne pričakuje več: "Zdaj smo smeti odpeljali, žival pač hodi, kjer dobi najlažje hrano. Ljudje so krivi, ker nastavljajo smeti. Sicer medvedka ne povzroča večjih nevšečnosti, ljudje se pač bojijo medveda," je dodal.

Poudaril je, da bodo pristojno ministrstvo po potrebi vnovič prosili za odobritev odstrela.