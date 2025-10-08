Svetli način
Zakaj medvedke in mladiča na Rakitni niso odstrelili?

Rakitna, 08. 10. 2025 08.16 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
32

Iztekel se je rok za odstrel medvedke in mladiča na Rakitni, kjer se za to niso odločili zaradi nasprotnikov odstrela, ki so lovcem omejevali možnost dela, je povedal starešina tamkajšnje lovske družine Marjan Šivic. Ker so medvedki omejili dostop do hrane, pričakujejo, da ta v prihodnje ne bo povzročala težav prebivalcem. V nasprotnem primeru bodo pristojno ministrstvo vnovič prosili za odstrel.

Lovci na Rakitni so bili ves konec tedna na preži za medvedko, ki že dalj časa otežuje življenje prebivalcem na Rakitni. Sveže sledi medvedke so bile vidne tudi na zabojniku za smeti, ki se ga je ta lotila že minuli teden. Poleg tega so akcijo lovcev skušali preprečiti nekateri nasprotniki odstrela.

Kot je opozorila tudi predsednica krajevne skupnosti, ki na Rakitni živi že 30 let, so se razmere začele zaostrovati pred dvema letoma. Ljudje so svoja življenja in dejavnosti medvedom podredili, v vrtcu v bližino gozda z otroki ne hodijo več.

Kot je dejal starešina lovske družine na Rakitni Marjan Šivic do odstrela včeraj ni prišlo zaradi nasprotnikov tega dejanja: "Nevšečnosti smo imeli, nasprotniki odstrela so se vozili naokrog in onemogočali naše delo,"  je pojasnil.

Dodal je, da večjih težav z medvedko ne pričakuje več: "Zdaj smo smeti odpeljali, žival pač hodi, kjer dobi najlažje hrano. Ljudje so krivi, ker nastavljajo smeti. Sicer medvedka ne povzroča večjih nevšečnosti, ljudje se pač bojijo medveda," je dodal.

Poudaril je, da bodo pristojno ministrstvo po potrebi vnovič prosili za odobritev odstrela.

Medvedka z mladičem na Rakitni
Medvedka z mladičem na Rakitni FOTO: Bralka

Župan Brezovice Metod Ropret je sicer krajane pozval, naj smeti ločujejo, smetnjake, če je to možno, pa naj pospravijo v garaže ali lope.

medvedi rakitna lovci lov
SORODNI ČLANKI

Izteka se čas za odstrel medvedke in mladiča: bo država podaljšala dovoljenje?

'Situacija se slabša: Medvedka z mladičema jedla dobesedno na našem pragu'

Izdano novo dovoljenje za odstrel medvedke z mladičem na Rakitni

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
08. 10. 2025 09.25
+1
Bulšit! Nič ne verjamem temu izgovoru !
ODGOVORI
1 0
DUCATY
08. 10. 2025 09.25
+0
Medvedov golaž je odličen, pa šape tudi.
ODGOVORI
1 1
swarun
08. 10. 2025 09.23
-2
Čestitam aktivistom!
ODGOVORI
0 2
škamp
08. 10. 2025 09.22
+3
to so ljubljanske žabe brez jajc se grejo varuhe medvedov iz kavča v bloku. Obvezno bi bilo treba te medvede polovit pa jih sredi Ljubljane ven spustit saj je bila emona včasih tudi lepa narava dokler se niso slovani naselil
ODGOVORI
4 1
Prototip
08. 10. 2025 09.21
+5
Tako je v sloveniji,kjer je vsaka tuja vrsta več vredna kot domača,,,,pa naj bodo to medvedi,al pa migranti ,,itd,,,mi smo strpni,pa tut če lasnih otrok ne pustimo peš v šolo,,,,
ODGOVORI
5 0
Stauffenberg
08. 10. 2025 09.18
-3
Čebelinko- po tvoji logiki, bi morali povsod po svetu iztrebiti vse nevarne živali. Tovoje razmišljanje je zgrešeno.
ODGOVORI
1 4
Dinho8O
08. 10. 2025 09.18
+4
Medved bo še vedno lacen.
ODGOVORI
5 1
Prototip
08. 10. 2025 09.24
+2
Hahaha,,saj jim bodo zaščitniki vozili malico
ODGOVORI
2 0
truelies
08. 10. 2025 09.18
+5
Golaž, ljudska kuhinja nahranit lačne.
ODGOVORI
6 1
Klepec666
08. 10. 2025 09.17
-2
vozili so se okoli, a so lovci čakali medvedko na cesti, kakšno nakladanje in izgovori
ODGOVORI
1 3
čebelinko
08. 10. 2025 09.16
+4
Je res, da medved vzame hrano, kjer mu je najlažje in smo krivi tudi ljudje. Ampak, če izbiramo med človekom in medvedom, tukaj debate pač ne sme biti. Blokiraš odstrel?... OK pošteno... Ampak naj bo potem tudi pošteno, če se komu kaj zgodi in naj se takele polovi in se jim sodi za poskus umora.
ODGOVORI
7 3
sinjebradec
08. 10. 2025 09.15
-2
medvedi (in druge živali) niso zlobni,zlobni so samo "ljudje" !
ODGOVORI
3 5
Planetmiru
08. 10. 2025 09.18
+5
Predvsem so pa zlobni tisti ljudje, ki ne razumejo stisk drugih ljudi
ODGOVORI
6 1
MESE?AR
08. 10. 2025 09.14
+9
Omejili jim bodo dostop do hrane, ker bodo dali smetnjake v garaže ? Medvedi bodo še bolj agresivno iskali hrano pri hišah ! Še slabše bo, ker je medvedov preveč in očitno v naravi zmanjkuje hrane !
ODGOVORI
11 2
pusi
08. 10. 2025 09.12
+13
Nasprotniki odstrela so se VOZILI naokrog. Niti jajc niso imeli, da bi se sprehodili po gozdu. Sigurno so bili žabarji.
ODGOVORI
16 3
abmam
08. 10. 2025 09.23
-2
Pujsek, kdo te sili, da živiš v gozdu?
ODGOVORI
0 2
big_foot
08. 10. 2025 09.10
+10
Pa domačini polovite te objemalce dreves pa jih zvežite sredi hoste za drevo preko noči bojo lahko ocenili svoje odločitve sploh če bojo prišli medvedi kaj pogledat kaj to ob drevesu stoji.
ODGOVORI
12 2
abmam
08. 10. 2025 09.23
-1
Opičnjak, kdo te sili, da živiš v gozdu?
ODGOVORI
0 1
mali.mato
08. 10. 2025 09.06
+5
"Nevšečnosti smo imeli, nasprotniki odstrela so se vozili naokrog in onemogočali naše delo," ******************************Zakaj niso poklicali Policije?
ODGOVORI
11 6
NeXadileC
08. 10. 2025 09.06
-7
Najlažje je ustrelit... Dobro so naredili.
ODGOVORI
6 13
Planetmiru
08. 10. 2025 09.05
+10
Pravijo "smeti naj dajo v garažo ali lopo", seveda ker nekaj od tega vsi imajo. pa v hišo naj se zaklenejo in nikar naj ne hodijo ven na sprehode, v šolo, v službo. Zelo preprosto, tako na daljavo, dokler medved ni v moji soseščini, ali ne ??
ODGOVORI
12 2
Robby
08. 10. 2025 09.05
+5
Proti odstrelu pa stare, nepotešene ljubljančanke, ki živijo v bloku in so medvede videle samo na sliki ali pa risankah!
ODGOVORI
8 3
abmam
08. 10. 2025 09.24
Kdo te sili, da živiš v gozdu?
ODGOVORI
0 0
medusa
08. 10. 2025 09.05
-8
Ce zmorejo z njimi ziveti v tujini ZMOREMO TUDI MI!
ODGOVORI
5 13
MESE?AR
08. 10. 2025 09.16
+2
Preseli se k njim navdušenec medvedji !
ODGOVORI
3 1
igor74
08. 10. 2025 09.18
+1
Kje v Evropi imajo na naseljenih mestih in tako malem prostoru tako veliko populacijo medveda?
ODGOVORI
2 1
abmam
08. 10. 2025 09.25
Mešetar, kdo TE sili, da ti živiš v gozdu?
ODGOVORI
0 0
truelies
08. 10. 2025 09.05
+4
Baje se Tina po gozdu vozi s štirikolesnikom in varuje medvede.
ODGOVORI
7 3
