Brez osebnega zdravnika v Mariboru vedno več oseb, ambulante pokajo po šivih

Medtem ko v Ljubljani deluje že 11 ambulant za neopredeljene, za vse, ki so ostali brez osebnega zdravnika v Mariboru, še vedno obstaja zgolj ena, ki pa poka po šivih. Ker je glede na glavarino že zasedena, je tamkajšnji zdravstveni dom ministrstvo za zdravje že zaprosil za dodatno ambulanto, zdaj pa razočarano ugotovil, da je ministrstvo svojo obljubo, da bo v Mariboru do šest takih ambulant, snedlo. Odobrili so jim namreč 0,2 ambulante, kar pomeni dodatnih osem ur tedensko.