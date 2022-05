Opraševalci so pomembni tako za kmetijstvo kot za ohranjanje biotske pestrosti. Strokovnjaki na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) se vedno bolj zavedajo, da brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Medonosna čebela je sicer znana in pomembna opraševalka, vendar še zdaleč ne opraši vsega. Nekakih rastlin ne more oprašiti zaradi posebne oblike cvetov, druge pa zanjo preprosto niso zanimive, je pojasnil strokovni raziskovalni sodelavec pri NIB Danilo Bevk : "Marsikdaj ne oprašuje tudi zaradi slabega vremena. Tako vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci, torej divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) in muhe trepetavke, oprašujejo pa tudi druge žuželke, kot so metulji, nekateri hrošči in ose."

Divji opraševalci pogosto bolj učinkoviti kot medonosna čebela

Zakaj je tako, so raziskovalci najbolj preučili pri čmrljih. Kot je razložil Bevk, je ena njihovih glavnih posebnosti in prednosti, da oprašujejo tudi v slabem vremenu, torej v mrazu, dežju in vetru. Brez njih bi bilo sadno drevje pogosto slabo oprašeno. "Čmrlji so tudi zelo hitri. V enakem času oprašijo od dvakrat do štirikrat toliko cvetov kot medonosna čebela. Kljub hitrosti pa na cvetu še vedno odložijo več cvetnega prahu. Cvet tudi stresejo, kar še izboljša opraševanje, pri nekaterih rastlinah, denimo paradižniku in ameriški borovnici, pa je to nujno," je razložil in dodal, da so tudi čebele samotarke izvrstne opraševalke. "Ena samotarka lahko opravi delo kar 100 medonosnih čebel," je dejal. Ključ do zanesljivega opraševanja so torej različni opraševalci, le tako bodo bodo rastline oprašene ne glede na vreme in druge okoliščine, ki vplivajo na opraševanje.

Zaradi sprememb v okolju pa je življenje opraševalcev vedno težje. Med drugim je vse manj pisanih cvetočih travnikov – takšnih, ki so pozno, enkrat ali največ dvakrat, košeni, so posvarili na NIB. Travniki s cvetočimi rastlinami so namreč najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev, saj jim zagotavljajo hrano in prostor za gnezdenje. "Pisani, cvetoči travniki izginjajo, ker kmetje danes bolj gnojijo in bolj zgodaj ter pogosteje kosijo. Razlog za to je preprost. Kmetje na tak način pridelajo več in bolj hranljivo krmo. V to jih sili trg, da lahko ekonomsko preživijo. Rastline tako ne uspejo zacveteti in opraševalcem ne nudijo hrane. Zanje so zelene puščave. Regrat sicer mogoče zacveti, a dva tedna obilja hrane je premalo. Čmrlji potrebujejo hrano od pomladi do jeseni," je izpostavil Bevk in dodal, da bi tudi na vrtovih morala imeti prednost pisana in ne angleška trata.