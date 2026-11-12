Brez pologa za stanovanjski kredit, subvencionirana obrestna mera ...

Po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Petra Papeža številni mladi vsak mesec plačujejo na primer med 600 in 800 evrov najemnine. "Predstavljamo si mlad par, oba sta zaposlena, imata redne dohodke, vsak mesec plačujeta najemnino, mesečni obrok stanovanjskega kredita bi zmogla plačevati, vendar svojega stanovanja ne moreta kupiti, ker nimata na primer 40.000, 50.000 ali 60.000 tisoč evrov prihrankov za začetni polog," je dejal.

"Tako se znajdeta v začaranem krogu, ko plačujeta najemnino in ostale stroške, zato težko privarčujeta za polog. Ker pa nimata sredstev za polog, ne dobita kredita," je ponazoril.

Ta začarani krog namerava vlada prekiniti z zakonom o reševanju prvega stanovanjskega problema, ki prinaša dve ključni rešitvi – država bo za upravičence prevzela poroštvo za 20 odstotkov glavnice stanovanjskega kredita, kar bo mladim in mladim družinam olajšalo dostop do stanovanjskega kredita tudi v primerih, ko nimajo dovolj prihrankov za zahtevano lastno udeležbo. Hkrati uvaja subvencijo obrestne mere. Država bo subvencionirala razliko med pogodbeno obrestno mero in obrestno mero v višini enega odstotka, vendar največ v višini 2,5 odstotne točke.

"Subvencija je predvidena za celotno obdobje plačevanja. Torej s tem ne pomagamo mladim in mladim družinam samo do kredita, pomagamo tudi pri njegovem odplačevanju," je poudaril Papež.

Ob tem zakon ne omogoča zgolj nakupa stanovanja ali gradnje hiše, temveč tudi financiranje rekonstrukcije ali obnove. "Prvi dom torej ni nujno novogradnja, lahko je tudi stara hiša, ki postane začetek za mlado družino, lahko je tudi mansarda ali prizidek v hiši staršev," je dejal.