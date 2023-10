'Brez pomoči države po poplavah nadaljnji razvoj turizma ni mogoč'

Ekipa STO se je v okviru obiska seznanila s stanjem v turizmu po poplavah in se pogovorila s ponudniki s celotne destinacije Zgornje Savinjske doline, ki so po navedbah agencije Saša izpostavili več težav, s katerimi se srečujejo na poti do okrevanja po povodnji.

Maja Pak je v odzivu potrdila zavezo STO, da regiji v okviru svojih aktivnosti in zmožnosti pomaga pri promociji destinacije. Direktorica razvojne agencije Saša Biljana Škarja in vodja projektov s področja turizma na agenciji Maja Ratej pa sta predstavili aktualne aktivnosti agencije s področja obnove in razvoja doline po poplavah in nekatere pobude ter predloge ukrepov, ki so jih posredovali pristojnim državnim ustanovam.