Brez praznika kakijev in množice kupcev, a shajajo s prodajo distributerjem

Pred dvajsetimi leti so kaki večinoma poznali le Primorci. Danes ga po zaslugi praznika kakija, ki bi moral biti letos že 20., poznamo vsi. V dolini Neretve so letos pogrešali turiste, ki bi domačinom pomagali pri pobiranju mandarin in jih seveda tudi dražje kupovali – kako pa je s strunjanskimi vitaminskimi bombami? Praznika kakija in neverjetne gneče seveda na Obali ni bilo, a epidemija rešuje sadjarje na drugačen način. Tako velikega povpraševanja po sadju menda še ni bilo.

