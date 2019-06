Brez pritožb na izbor izvajalca razširitve terminala na brniškem letališču

Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi. Izbrani družbi GIC Gradnje in Elcom bosta tako po podpisu pogodbe lahko začeli z gradnjo. Kdaj bo podpisana pogodba in kdaj bodo stekla dela, bo znano v prihodnjih dneh.

Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi. Fraport Slovenija je za gradbena in obrtniška dela za razširitev terminala izbral skupno ponudbo podjetij GIC gradnje iz Rogaške Slatine kot vodilnega partnerja in ljubljanskega Elcoma. Na razpis je sicer prispelo šest ponudb, ponudba izbranih izvajalcev v vrednosti 17,273 milijona evrov pa je bila najugodnejša. Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi. FOTO: Shutterstock GIC gradnje je v skoraj 30 letih izvedel že več tisoč projektov, razširitev potniškega terminala pa bi bila glede na reference, navedene na spletnih straneh podjetja, eden njegovih največjih projektov. Dela za razširitev potniškega terminala naj bi sicer stekla kmalu po pravnomočnosti odločitve o izboru, saj Fraport Slovenija še vedno želi zaključiti dela na terminalu pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.