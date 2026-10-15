Poslanci brez razprave zavrnili kandidata za vrhovnega sodnika, sodstvo zaskrbljeno

Vrhovno sodišče FOTO: Bobo

Na razpis za prosto mesto vrhovnega sodnika na kazenskem oddelku se je prijavilo šest kandidatov, izmed katerih je Sodni svet na razgovor povabil dva, nato pa sklenil v imenovanje predlagati Hrovata. Podpredsednik Sodnega sveta Matej Čujovič je članom komisije pojasnil, da ima Hrovat skupno več kot 19 let izkušenj s sojenjem v kazenskih zadevah. "Njegov premislek o potrebnih spremembah v kazenskem sodstvu, zakonodaji in nekaterih praksah je kritičen in pretehtan, izkazuje obilo delovne energije, je angažiran in odprt za sodelovanje," je dejal. Izpostavil je še, da je bilo v obdobju med letoma 2009 in 2015 Hrovatovo sodniško delo izstopajoče predvsem po sposobnostih za reševanje pravnih vprašanj, kar izkazuje delež potrjenih odločb, kajti v tem obdobju ni bila razveljavljena nobena njegova odločba. To je svojevrstna izjema med ljubljanskimi okrožnimi kazenskimi sodniki, je dejal Čujović. Hrovat je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2000 opravil pravniški državni izpit, nato pa svojo poklicno pot v celoti posvetil sodstvu in področju kazenskega prava. Trenutno vodi kazenski oddelek na Višjem sodišču v Ljubljani, aktiven pa je tudi na pedagoškem področju. Da Hrovata ne predlagajo v imenovanje državnemu zboru, so člani mandatno-volilne komisije odločili brez razprave. Navzoči na seji so prav tako odrekli podporo kandidatki za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kopru Mojci Primožič Kužner, kandidatu za višjega sodnika na Upravnem sodišču RS Marku Poharju ter kandidatki za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kranju Urški Zurovac. So pa soglašali z imenovanjem Mateje Pirc Svete za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Petre Kukovec za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču na Ptuju ter Klavdije Sitar Šinkovec za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Kranju.

Sodni svet opozarja na odmik od odgovornega delovanja demokratičnih institucij

Sodni svet je v odzivu na odločitev mandatno-volilne komisije DZ (MVK), ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in enemu za vrhovnega sodnika, opozoril, da poslanci za odločitev niso podali razlogov. To je "zaskrbljujoč in precedenčen odmik od standardov transparentnega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij," so navedli.

Sodstvo FOTO: Bobo

Pri Sodnem svetu so "resno zaskrbljeni in začudeni" ob današnji odločitvi mandatno-volilne komisije DZ, pri kateri "poslanci, ki predlogov niso podprli, za svojo odločitev niso podali nobenih razlogov ali pojasnil". Od nosilcev javnih funkcij pričakujejo spoštovanje najvišjih standardov pravne kulture in institucionalne odgovornosti, ki so bistveni za delovanje demokratične države in ohranjanje zaupanja javnosti v sodstvo ter druge veje oblasti. Vsi predlogi o sodniških kandidatih so bili po navedbah Sodnega sveta pripravljeni na podlagi zakonito izvedenih postopkov ter strokovno, skrbno in obsežno obrazloženi. Kot so navedli, sicer v celoti spoštujejo pravico poslancev, da o predlogih odločajo samostojno in po svoji presoji. "Vendar pa je prav tako upravičeno pričakovati, da so razlogi za odločitve, s katerimi se zavrne strokovno utemeljene predloge ustavnega organa, javno predstavljeni in argumentirani," so poudarili. Ker je neodvisno in samostojno sodstvo eden temeljnih stebrov ustavne demokracije je pri odločanju o predlogih za imenovanja na sodniška mesta še posebej pomembno, da so odločitve sprejete na pregleden in argumentiran način, so sporočili. Le tako je mogoče krepiti zaupanje javnosti v delovanje institucij, zagotavljati spoštovanje načel pravne države ter ohranjati ustrezno ravnovesje med vejami oblasti, menijo.

Vrhovno sodišče izrazilo presenečenje in zaskrbljenost

Vrhovno sodišče RS je v odzivu izrazilo presenečenje in zaskrbljenost. Ob tem posebno skrb zbuja dejstvo, da so člani komisije o tem odločili brez razprave, ne da bi podali kakršnakoli pojasnila za svojo odločitev. V odzivu so izpostavili, da so bile nesporne strokovne reference kandidatov za sodnike in kandidata za imenovanje na mesto vrhovnega sodnika potrjene tudi s strani Sodnega sveta kot strokovnega organa, katerega temeljna naloga je varovanje samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti, skrbi pa tudi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in za izbiro najprimernejših kandidatov za sodniško funkcijo.

Vrhovno sodišče RS FOTO: Bobo