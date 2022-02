Brez skrbi tudi v najhujšem mrazu

Ko se pozimi odpravite na pot, sploh če potujete kam v tujino, nikar ne tvegajte slabe volje in zamud, če bi vmes zaradi mraza postali nemobilni ali pa na koncu avta ne bi mogli prepričati, da bi vas odpeljal nazaj domov.

Pomislite: po tednu idilične smuke nekje v italijanskih Dolomitih ste pripravili kovčke in zdaj ste skupaj z otroki skoraj že nared na odhod. Do desetih imate čas, da zapustite apartma, in lovite še zadnje minute. Potem pa: »Akhm, draga, avto ne vžge ...« Hitro vam postane jasno: vaše vozilo z dizelskim motorjem je teden dni stalo na parkirišču pred apartmajem, temperature pa so se ponoči spustile globoko pod ledišče. In kaj zdaj? Kako rešiti težavo? Potem ko nejevoljne sopotnike spravite nekam na toplo, vsekakor pa še pred tem, ko bi vam zaradi nešteto poskusov vžiga opešal tudi zagonski akumulator, pokličite na najbližji servis, v asistenčni center znamke vašega avtomobila ali neposredno v klicni center AMZS – operater se bo povezal z avtomobilskim klubom države, v kateri ste, in vodil reševanje nastale situacije. Na pomoč vam nato pošljejo mobilno ekipo.

»Po klicu služba za pomoč na cesti vedno najprej poskusi odpraviti napako na mestu dogodka, kar je za vse vpletene časovno seveda najbolj ugodno. Če to ni mogoče, je edina rešitev vlečna služba, ki bo avtomobil odpeljala v servisno delavnico, na toplo, preverila dovod goriva, po potrebi zamenjala filter ... Potem vam bo pomagala varno zagnati motor avtomobila,« pojasnjuje Jurij Kočar, vodja asistenčnega centra AMZS. In česa nikakor ne poskušajte? V nobenem primeru ne poskusite ogrevati motorja ali motornega prostora z odprtim ognjem, pa naj se vam še tako mudi domov. Ravno tako pri sodobnih dizelskih motorjih ne pride v poštev dolivanje bencina v rezervoar (kar so nekoč počeli naši očetje in dedki). Vsak dodani deciliter namreč lahko spremeni kemično sestavo dizelskega goriva, zato bo sodobni motor, opremljen s številnimi tipali, še težje zagnati. Tak nespametni eksperiment lahko vodi do okvare vbrizgalnega sistema, spremeni pa tudi mazalne sposobnosti dizelskega goriva, ki so nujne v visokotlačni črpalki za dovod goriva. Pa saj tako nizkih temperatur sploh ni – mar res?

Narava je nepredvidljiva in ekstremna temperaturna nihanja so vse pogostejša. Res pa hkrati napredujeta tudi tehnika in kemija (pri gorivih). Toda tudi v Sloveniji se mehaniki AMZS za pomoč na cesti vsako zimo še vedno srečajo z nekaj vozniki, ki ne morejo več zagnati dizelskega motorja svojega avtomobila. V takih primerih gre lahko za izločanje parafina iz dizelskega goriva, tako da to postane pregosto za filter in tako ne more več do motorja, so pa lahko še drugi razlogi, denimo zmrzovanje vode ob nekvalitetnem gorivu, tudi ob morebitnem kondenzu v rezervoarju, pa tudi zamašen filter zaradi nečistoč organskega izvora, ki ravno tako zamrznejo.

Kako mrzlo je lahko pozimi v Evropi? Francija, Nemčija, Avstrija, Italija in Švica imajo denimo temperaturni rekord pod minus 40 stopinjami Celzija. Najgloblje se je živo srebro spustilo v Italiji, in sicer na kar minus 49,6 stopinje. Kaj je mraz, dobro vedo tudi prebivalci slovenske Sibirije: na Babnem polju se je temperatura doslej trikrat, odkar opravljajo meritve, spustila do minus 34,5 stopinje Celzija. Le pol stopinje več so namerili na Rakitni. Pod minus 30 stopinj Celzija pa se je živo srebro že spustilo tudi v Kočevju, Postojni, Murski Soboti, na Blokah, v Sodražici in na Pokljuki.

Zakaj je dizelsko gorivo občutljivo na mraz? Dizelsko gorivo vsebuje velik delež parafina. Ko se temperature znižajo, se iz goriva začnejo nastajati prvi parafinski kristali, zaradi česar postane gorivo gostejše in motnejše. Ta proces se lahko nadaljuje vse do točke, ko parafinski kristali zamašijo filter za gorivo, tako da gorivo ne more več steči do motorja. Kot kaže slika spodaj, ima standardno dizelsko gorivo vrednost CFPP največ minus 20 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi se v standardnem dizelskem gorivu začnejo izločati prvi parafinski kristali, medtem ko je najbolj kakovostno gorivo OMV MaxxMotion Performance Diesel še povsem bistro. Mejo zimske uporabnosti ima namreč postavljeno precej višje: zaradi svoje posebne formule ostaja tekoče vse do temperature minus 40 stopinj Celzija*, poleg tega pa njegovo visoko cetansko število zagotavlja boljši zagon motorja tudi pri nizkih temperaturah ozračja.

S temi lastnostmi omogoča OMV MaxxMotion Performance Diesel varno in zanesljivo vožnjo tudi v najhladnejšem delu leta ter podaljšuje življenjsko dobo motorja, saj ga z vrhunskim paketom zaščitnih aditivov čisti in ga čistega tudi ohranja, s tem pa v vseh letnih časih omogoča maksimalne zmogljivosti, manjše izpuste in zaradi manjše porabe tudi več prevoženih kilometrov.

Zakaj MaxxMotion Diesel? Ker svojemu avtu želim samo najboljše! Tako pravi Mojca iz Radovljice, ki za svoje vozilo skrbi vestno in zavzeto, saj pravi, da je kot član družine, s katerim se tudi pogovarja. »In ker svojemu avtomobilu želim privoščiti le najboljše, sem takoj prisluhnila znancem, videla in prebrala pa sem tudi oglase za novo, kvalitetnejše gorivo MaxxMotion Performance Diesel, ki sem ga seveda takoj natočila,« razloži Mojca, ki je pogosto na poti med Radovljico in Logatcem. »Moram priznati, da sem razliko hitro opazila, sploh pozimi, pri nizkih temperaturah. Ker je moj avto čez noč večkrat parkiran zunaj, sem kmalu ugotovila, da zjutraj lažje steče, da dela bolj gladko … Skratka, prepričana sem, da je to gorivo boljše, in od takrat ga vedno uporabljam.«

Pri dizelskih avtomobilih, še posebej, če so dalj časa parkirani na odprtem, brez zaklona pred vetrom, v višjih legah ..., se je pametno izogniti vsem morebitnim tveganjem in skozi vso zimo, ne glede na to, kako nizko se spustijo temperature, uporabljati dizelsko gorivo najvišje kakovosti, ki je na voljo na tržišču. Tudi sicer pa velja upoštevati, da je rezervoar za gorivo nameščen povsem pri tleh, kjer je temperatura lahko še nekaj stopinj nižja od uradno izmerjene. Če torej odhajate na smučanje, dopust, dolg zimski pohod … in bo avtomobil brez ustreznega dizelskega goriva ostal parkiran v gorski dolini na odprtem parkirišču, je to že dober začetek za scenarij, ki se lahko konča z motenim delovanjem motorja ali celo z zamašenim filtrom ter nepotrebnim stresom za voznika in potnike. Dizelsko gorivo najvišje kakovosti pa vam bo v vseh temperaturnih razmerah, tudi ekstremnih, zagotovilo brezskrbno zimsko vožnjo, in to ne le na smučanje, temveč tudi v službo, na obisk k prijateljem ali na nedeljski izlet – ter seveda nazaj domov. Kaj je torej ključno, kar lahko storite, da bo vaš avto pozimi zanesljivo deloval?

- Točite dizelsko gorivo višje kakovosti, ki omogoča filtrirnost tudi pri ekstremnih temperaturah. Gorivo OMV MaxxMotion Performance Diesel to zagotavlja celo do temperature minus 40 stopinj Celzija*. Dizelska goriva z nizkimi vrednostmi motnišča, torej temperature, pri kateri se začnejo tvoriti parafinski kristali, in z nizkimi vrednostmi filtrirnosti CFPP imajo odlične lastnosti za zimsko uporabo. Pri gorivu MaxxMotion Diesel, ki ima vrednost CFPP minus 40 stopinj Celzija*, vam za zanesljivo delovanje vašega vozila tudi v najostrejši zimi ni treba skrbeti. Poleg tega je zaradi visokega cetanskega števila (parametra, ki označuje kakovost procesa zgorevanja v dizelskem motorju) goriva MaxxMotion Diesel zagon motorja tudi pri nizkih temperaturah ozračja boljši.

- Ni pa dovolj le doliti posebno kvalitetno gorivo in avtomobil parkirati. Gorivo mora namreč dobro zakrožiti, kajti parafin se bo začel izločati v najbolj izpostavljenih delih sistema.



To je posebno pomembno, če pred nalitjem zimskega goriva rezervoarja niste v celoti izpraznili in imate v njem morda še dizelsko gorivo z letnimi lastnostmi (pri redkejši uporabi). Zato je smiselno, da z avtomobilom prevozite kar nekaj kilometrov, preden bo obstal na odprtem parkirišču. Če vse leto točite gorivo MaxxMotion Performance Diesel, pa vam glede tega ni treba skrbeti, saj ima to gorivo v vseh letnih časih povsem enake lastnosti. V vsakem primeru pa bo potem najbolje še doliti gorivo do vrha, da preprečite morebiten kondenz. - In kaj je poleg točenja ustreznega dizelskega goriva še mogoče storiti, da bi se izognili neljubim presenečenjem? Zagotovo mora biti avtomobil redno servisiran. Poleg vzdrževanega sistema za dovod goriva (to je pomembno tudi za mazanje črpalke in hlajenje motorja) je ključna tudi brezhibna zagonska baterija. Ta ima pri dizelskem motorju še toliko pomembnejšo vlogo (močan zagonski tok).

Preverite, kako in s čim je treba avtomobil pripraviti na zimo (TUKAJ) ter kako voziti pozimi (TUKAJ), da bo vožnja prijetna, predvsem pa varna in zanesljiva.