Brez skrbi, upravičencem bo brezplačno cepljenje proti KME na voljo tudi prihodnje leto

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da bodo, "v kolikor bi bil zaradi morebitnega spremenjenega načina delovanja zdravstvenega sistema dostop do cepljenja proti KME omejen, te osebe do brezplačnega cepljenja upravičene kasneje (kot zamudniki)". Enako velja tudi za morebitne manjkajoče odmerke, ki jih oseba zaradi navedenih okoliščin ne bi prejela.

Ste stari 49 let ali pa imate doma triletnika oziroma triletnico? Potem najbrž veste, da vam oziroma vašemu otroku v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja letos pripada brezplačno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je bilo omenjeno cepljenje sicer spomladi za nekaj časa že ustavljeno, ponovno je steklo sredi maja. Kot kaže, nam, glede na slabo epidemiološko sliko, grozi vnovično zaprtje nenujnih zdravstvenih storitev, kamor sodi tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Zato se pojavlja vprašanje, kaj bo z brezplačnim cepljenjem, če osebe, upravičene do omenjenega cepljenja, tega ne bodo mogle izkoristiti zaradi ponovno razglašene epidemije?

ZZZS sicer krije le osnovno cepljenje, kar pomeni tri odmerke, ostali, poživitveni, še vedno ostajajo samoplačniški. Vsako leto je do brezplačnega cepljenja upravičena druga generacija, tako da bo sčasoma pocepljen večji del slovenske populacije. Vsako cepljenje se namreč uvaja tako, da se najprej začne z eno generacijo in se potem nadaljuje.

Osnovno cepljenje zajema tri odmerke: najbolje je, da cepljenje začnemo v zimskem obdobju, da smo v sezoni že zaščiteni z dvema odmerkoma, a cepimo se lahko kadarkoli, vendar moramo vedeti, da še teden dni po prejemu drugega odmerka zaščita še ni ustrezna. Drugi odmerek naj bi po priporočilih prejeli v enem do treh mesecih po prvem odmerku, če pa smo cepljeni med sezono klopov, lahko drugi odmerek prejmemo tudi 14 dni po prvem odmerku. Tretji odmerek naj bi prejeli od pet do 12 mesecev oziroma od 9 do 12 mesecev po drugem odmerku. Po osnovnem cepljenju se priporočajo še poživitveni odmerki, in sicer prvič po treh letih, potem pa na pet let. Po dopolnjenem 60. letu pa spet na tri leta.

Sicer pa že osnovno cepljenje zagotavlja velikemu deležu relativno visoko zaščito, saj je še kar nekaj let po osnovnem cepljenju okoli 60 odstotkov prebivalcev še vedno zaščitenih. Če pa cepljenje obnavljamo s poživitvenimi odmerki, je zaščita zelo visoka, več kot 97-odstotna.

Slovenija sicer sodi med države z najvišjo pojavnostjo klopnega meningoencefalitisa v Evropi. V zadnjem desetletju je za klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji zbolelo povprečno 170 oseb letno, pogostost okužb pa je največja na Gorenjskem, Koroškem in v ljubljanski regiji.

Klopni meningoencefalitis se prične kot neznačilna vročinska bolezen, ki traja ponavadi dva do štiri dni, z mišičnimi bolečinami, utrujenostjo, glavobolom. Sledi obdobje brez simptomov, ki traja nekaj dni do tri tedne. Drugo obdobje bolezni se izraža z znaki prizadetosti osrednjega živčevja, ki se kažejo kot visoka vročina s hudim glavobolom, slabostjo in bruhanjem, lahko se pojavi celo nezavest in smrt. Najučinkovitejši način preprečevanja klopnega meningoencefalitisa pa je cepljenje.