Brez slovenskih gostov bi nekateri hoteli beležili le 20-odstotno zasedenost

Zaradi pomanjkanja sončnih žarkov so ležalniki sicer bolj ali manj samevali, kot za med pa so se oddajali rekviziti za zabavo na vodi. "Kar delamo. Letos je veliko pedalinov. Verjetno tudi zato, ker so poceni, ampak deluje," pravi Luka Slipužič .

Kljub vetru in malce povečanemu valovanju morja centralna portoroška plaža danes še zdaleč ni bila brez kopalcev. A je bila po besedah obiskovalcev današnja gneča daleč od tiste, ki so jo na plaži beležili v preteklih dneh. Ob temperaturi morja, ki je še dopoldan znašala kar 29 stopinj Celzija, se je večina obiskovalcev zadrževala v ali tik ob morju.

Kopalci se na plaži glede nevarnosti širjenja okužb počutijo varno. Glavni argument za obisk slovenskega morja pa ni nujno strah pred okužbami v tujini. Skrbijo jih predvsem težave z vračanjem nazaj v Slovenijo in karantena, prav tako pa želijo denar porabiti v domači državi.

Prav tega pa so še bolj veseli hotelirji. Pravijo, da bi njihove namestitvebrez vavčerjev bolj ali manj samevale. "Če pogledamo trenutno, odkar so boni, smo nekje 80 odstotkov zasedeni z boni. Drugo so pa ostali gostje," pravi hotelir Matjaž Mate."Na začetku, ko smo odprli, pa je bilo 80 odstotkov Avstrijcev, ampak so ti naenkrat usahnili," dodaja.

Spremenjena struktura gostov, močno prevešena na stran domačih obiskovalcev, je za turistične delavce novost. A se kljub temu domači turisti na slovenski Obali počutijo sprejete. Tudi Mate pravi, da je veliko gostov, ki so bili pri njih prvič, dejalo, da se bodo še vrnili. "Spoznavajo, da je tudi slovenska Obala zanimiva za dopust in da se imajo lahko lepo tudi v Sloveniji," še pravi. Kljub vzajemnemu zadovoljstvu pa si tako turisti kot hotelirji želijo čimprejšnje normalizacije razmer.