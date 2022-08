Brez službe ostal še uslužbenec Policije s ponarejeno varnostno preverko

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je po naših informacijah doletela še enega uslužbenca Policije in sicer Škelzena Bajramija. Pred leti je bil že zaposlen v kriminalistični policiji, nato pa ostal brez službe, ker je bil osumljen kaznivih dejanj. Njegovo izredno odpoved je takrat potrdilo tudi sodišče. Bajrami pa se je v policijskih vrstah znova znašel, ko je Policijo vodil Anton Olaj. Zaposlili so ga kljub sprva negativni varnostni preverki, kar pomeni, da za delo v Policiji naj ne bi bil primeren. A so to oceno kasneje očitno spremenili v pozitivno. Novo vodstvo Policije ga je zato odslovilo oziromu razveljavilo njegovo pogodbo o zaposlitvi, ker naj ne bi izpolnjeval pogojev za delovno mesto.

icon-expand Boštjan Lindav FOTO: Bobo Prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav je že ob nastopu funkcije napovedal, da bodo pregledali vse domnevno sporne zaposlitve in ukrepali, če se bo izkazalo, da uslužbenci ne izpolnjujejo pogojev za delovna mesta, ki jih zasedajo. Da Škelenza Bajramija ponovno zaposlijo v Policiji si je prizadeval že nekdanji direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas. Z Bajramijem imata tudi skupno zgodovino, oba sta se znašla v postopkih zaradi domnevnih kaznivih dejanj, Bajrami je moral zapustiti Policijo, Urbas pa je bil premeščen na drugo delovno mesto. Najprej se načrti z njegovo ponovno zaposlitvijo niso izšli, saj je Bajrami dobil negativno oceno v postopku varnostnega preverjanja. Kasneje so poskusili še enkrat in očitno so v drugo varnostno preverko spremenili oziroma priredili v pozitivno, da so ga lahko zaposlili. Službo generalnega direktorja Policije (SGDP) je takrat vodil Boris Korasa, ki je tudi že ostal brez službe. Zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti ga je junija doletela izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Takrat je bil Korasa že na funkciji direktorja Policijske uprave Koper. Osumljen je tudi kaznivih dejanj, zato so ga ovadili na Specializirano državno tožilstvo. Neuradno prav zaradi ponarejanja izsledkov varnostne preverke, kar je sicer pogoj za zaposlitev v Policiji. Korasa vse očitke o nepravilnostih zanika. PREBERI ŠE Odpoved dobila Olajeva človeka, Korasa nepravilnosti zanika Poleg njega so neuradno ovadili še bivšega vodjo Sektorja za notranje preiskave in integriteto Metoda Jermana, ki naj bi bil prav tako vpleten v zgodbo z Bajramijem. Tudi on je dobil izredno odpoved. Pred kratkim pa je brez službe ostal še nekdanji pomočnik vodje SGDP Tomislav Habulin, ki je bil včasih komandir policijske postaje v Murski Soboti. Doletela ga je enaka usoda kot ostale sodelavce, zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti izredna odpoved in ovadba na tožilstvo. Vendar njegova odpoved, po naših informacijah, ni povezana s sporno zaposlitvijo Bajramija. icon-expand Vojko Urbas je na čelu kriminalistične policije zamenjal Boštjana Lindava, ko je Policijo vodil Anton Travner. Zdaj pa je Lindav pod drobnogled vzel več domnevno spornih odločitev odstavljenega Urbasa. FOTO: Policija O sporni zaposlitvi Bajramija tudi na preiskovalni komisiji v državnem zboru Na seji preiskovalne komisije v prešnjem sklicu državnega zbora, ki je ugotavljala morebitne politične odgovornosti zaradi nedopustnega vmešavanje v delo Policije, so decembra lani zaslišali tudi Roberta Ferenca. Ta je bil včasih vodja Službe generalnega direktorja Policije, nato pa je sam zaprosil za premestitev na drugo delovno mesto, ker se z Antonom Olajem menda nista ujela. Predsednika parlamentarne komisije Rudija Medveda so med drugim zanimale tudi okoliščine sporne zaposlitve nekoč odpuščenega kriminalista Škelzena Bajramija, ki je delal v Sektorju za posebne naloge. PREBERI ŠE Vojko Urbas pred parlamentarno komisijo zanikal načrtno oviranje kriminalističnih preiskav Ferenc je pojasnil, da je zaposlitev Bajramija predlagala Uprava kriminalistične policije že, ko je Policijo vodil še Andrej Jurič. Vendar se kadrovska služba s postopkom ponovne zaposlitve ni strinjala, saj je odpoved Bajramiju potrdilo tudi ljubljansko sodišče. Takšnega mnenja je bil tudi Jurič. Nato so ponovno poskusili z zaposlitvijo, ko je vodenje Policije prevzel Anton Olaj. Ferenc je potrdil, da so ponovno dali negativno mnenje. Zato je bil kasneje presenečen, ko je iz medijev izvedel, da so ga kljub vsemu zaposlili. Pri tem pa opozoril, da je morala biti ponovno izvedena tudi varnostna preverka, ki je očitno morala biti pozitivna, sicer ga danes v Policiji ne bi bilo. Nekdanji direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas pa je na zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo potrdil, da je sam napisal predlog za njegovo ponovno zaposlitev. Za to kadrovsko potezo naj bi se odločil na podlagi bogatih referenc, ki da jih ima Bajrami, pa tudi zato, ker je bil oproščen krivde za očitano mu spolno in drugo šikaniranje, je Urbas februarja letos povedal v državnem zboru. PREBERI ŠE Bo zaradi suma prirejanja podatkov nekdanji komandir ostal brez službe?