Brez sredstev ministrstva ostali Gala Hala, Carmina Slovenica, Gledališče Glej in Laibach

Komisijo za področje uprizoritvenih umetnosti na ministrstvu so sestavljali Matjaž Pograjc , Tanja Lužar , Vilma Rupnik , Barbara Drnač in Metka Damjan , za resno glasbo pa dr. Darja Koter , dr. Matjaž Barbo , Tadeja Vulc , Martina Svetin in dr. Karolina Šantl . Kot je poročal Večer, je bilo od 34 prispelih vlog zavrženih devet, sofinanciranih pa bo 12 najvišje ocenjenih programov.

Kot so iz Gale Hale zapisali v sporočilu za javnost, je Ministrstvo za kulturo po vseh težavah, ki jih je v prireditvenem sektorju povzročila epidemija, za češnjico na torti zabilo en mega žebljiček v krstico . "Prvič od začetka štiriletnega financiranja so nas ocenili za ne dovolj 'kul', da bi nam dodelili programska sredstva." Zapisali so, da sicer niso presenečeni in da izbor komisije ni obetal nič dobrega za njih.

Iz vse več kulturnih organizacij sporočajo, da jim na štiriletnem pogramskem razpisu niso odobrili sredstev. Brez sredstev so ostali Zavod Maska, Delak Center, Zavod Emanat, Nomad Dance Academy Slovenija, Gledališče Glej, Mesto Žensk, ena najuspešnejših slovenskih skupin Laibach in tudi Gala Hala z ljubljanske Metelkove.

V Gali Hali sicer napovedujejo, da bodo morali oklestiti svoj program predvsem na področju turnej, rezidenc, promocijskih nastopov bendov in projektov, kot so Mladi Rapetek in Ojačevalnica. Skrbi jih tudi, kako bodo plačevali elektriko, zato v Društvu Kapa upajo na donacije in pomoč zvestega občinstva.

Ministrstvo rezultatov programskega razpisa za zdaj še ni objavilo, v službi za odnose z javnostmi pa so nam povedali, da pripravljajo pojasnila o tem, zakaj so določene organizacije izpadle. "Na spletni strani bomo potem, ko dobimo poštne povratnice od vseh prijaviteljev, da so prejeli določbe, objavili tudi seznam odobrenih projektov." Po podatkih Večera so takšni poleg Gledališča Glej še Zavod Maska, center Delak, Zavod Emanat, Mesto žensk in Nomad Dance Academy Slovenija.

Iz Gledališča Glej so ob tem sporočili, da je ogrožen eden redkih uprizoritvenih prostorov za sodobno avtorsko gledališče v Sloveniji, ki je že pet desetletij življenjskega pomena predvsem za mlade ustvarjalke in ustvarjalce. Ob tem so opozorili, da je ogrožena prihodnost treh festivalov, delo več sto umetnikov in strokovnih delavcev.

Zato so se odločili, da bodo na račun drastičnega nižanja stroškov dela in programa poskušali čim bolj celostno izpeljati program za leto 2022. "Pri tem se obračamo na naše občinstvo ter podpornice in podpornike, da nam s pomočjo donatorske kampanje pomagate prebroditi najhujše. Ta hip s pravniki preučujemo tudi možne pravne poti. Uporabili bomo vse možne pravne vzvode. Če nam do konca leta ne uspe zagotoviti stabilnega financiranja, bomo primorani preučiti vse možnosti nadaljnjega (ne)obstoja Gledališča Glej. Upamo in verjamemo, da do najbolj črnega scenarija ne bo prišlo."