Brez tečajev in inštrukcij

Z 2-tedensko formulo učenja !Ta je njegova dolgo čuvana skrivnost, za katero so mnogi želeli, da ostane prikrita. Razlog je enostaven – zaslužek s tečaji je drastično upadel, odkar se je izvedelo za njo. Nihče več noče metati stran denarja sedaj, ko se lahko kar od doma in na zabaven način dosežejo trikrat boljši rezultati! Zato vse več jezikovnih šol skrbi za njihov obstanek, mnoge pa se že zapirajo.

Še ena ogromna prednost te formule je ta, da lahko izboljša vaše življenje ne glede na spol, starost, izobrazbo in predznanje! 2-tedenska formula Franza Reimanna je mnogim omogočila, da najdejo bolje plačano službo, izboljšajo kariero, več potujejo in podobno.

Hitro in še nikoli ugodnejše učenje nemškega jezika!