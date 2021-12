'Brez ukrepov bo javno zdravstvo izgubljalo bitko z zasebnim'

"Brez takojšnjih sistemskih ukrepov na področju plač z izločitvijo zdravstvenih delavcev iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, bo javno zdravstvo zaradi neenakih pogojev funkcioniranja čedalje bolj izgubljalo bitko z zasebnim zdravstvom," so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov FIDES zapisali v objavi na spletni strani.

Posvarili so, da bo, če potrebnih sistemskih sprememb ne bo, to vodilo v spiralni razkroj javnega zdravstva, čigar posledice bomo občutili kot bolniki. Plačna reforma je le del mozaika nujno potrebne zdravstvene reforme, so dodali.

'Naleteli na gluha ušesa'

V FIDES-u so ob tem pojasnili, da že leta zagovarjajo celovito reformo zdravstva in politične odločevalce zaman opozarjajo na problematike, vezane na financiranje zdravstvenih storitev, upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in sisteme nagrajevanja.

Spomnili so, da so pred sedmimi leti v okviru Koordinacije zdravniških organizacij v sodelovanju s strokovnjaki drugih področij napisali natančen izvedbeni načrt sanacije javnega zdravstva, podoben sistemom Sloveniji primerljivo razvitih držav – v kulturnem in civilizacijskem smislu.

Dokument Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize so posredovali takratnim političnim odločevalcem. Pozivi FIDES-a in ostalih zdravniških organizacij politiki, da so potrebne celovite reformne rešitve, pa so naleteli na gluha ušesa, medtem pa je reformni vlak že skoraj odpeljal.