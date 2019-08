Brez ustrezne zaščite bo vaša tetovaža hitro zbledela

Blogerka Sindiana Jones je o produktu povedala sledeče: "Za nego že zaceljenih in starejših tetovaž priporočam uporabo Lux Factor Tattoo Nano Shocka, profesionalnega mazila za nego tetovaž s patentirano formulo. Barve zaceljenih tetovaž lahko zbledijo, linije so lahko zabrisane, kar povzroči neestetski videz. To mazilo pa to prepreči, prav tako pa zagotavlja tudi zaščito pred žarki UVA in UVB, predel tetovirane kože pa mehča, vlaži in nahrani."

Lux Factorjevo profesionalno mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock odlikuje povsem nova patentirana formula za izdatno nego vseh tipov tetovirane kože. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo kožo ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Revolucionarni antioksidantpolidatin omogoča optimalno nego razdražene kože, saj uničuje proste radikale ter deluje protivnetno. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva. Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staran jem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov. Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev. Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic. Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože. Mazilo vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi žarki UVA/UVB, ki povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij.