V bližini šole v Kočevju opazili medvedko z mladiči

V okolici ene od šol v Kočevju so opazili medvedko s tremi mladiči. Ravnateljica je zato starše pozvala k previdnosti in jim predlagala, naj otroke jutri, če je le mogoče, pripeljejo v šolo. Za preprečevanje konfliktov s človekom je sicer po mnenju stroke ključna regulacija njihove številčnosti. Ob tem opozarjajo, da se bo populacija medvedov zaradi aktualne odločbe o odvzemu 206 medvedov do konca prihodnjega leta še povečala.

Po več srečanjih z medvedi v zadnjih dneh so v enem od kočevskih naselij opazili medvedko z mladiči. Živali so se povsem približale cesti in bližnjim hišam, nedaleč stran pa se nahaja tudi šola. Ravnateljica je zato starše pozvala k predvidnosti.

Upravljanje medvedje populacije je sicer bila glavna tema današnje novinarske konference na biotehniški fakulteti. Kot je povedal strokovnjak za varstveno genetiko Tomaž Skrbinšek, je spremljanje populacije medveda v Sloveniji zelo kakovostno, temelji na genetski analizi vzorcev iztrebkov in poginulih osebkov na osem let ter nato populacijskim modeliranjem za vmesna leta, ki upošteva rodnost in smrtnost v posameznem letu, tako da se lahko za vsako leto točno oceni številčnost medvedov. Zadnja genetska analiza iz leta 2023 je potrdila oceno za tisto leto z modeliranjem na podlagi podatkov iz 2015. Po ocenah je pozno jeseni leta 2023 v Sloveniji živelo 737 medvedov (z možnim odstopanjem je ocena med 695 do 797 osebkov). Gre za genetsko oceno najnižje številčnosti v letu, pri kateri je odšteta vsa evidentirana smrtnost medveda tistega leta, tik pred zimskim poleganjem mladičev. Ocena letošnje pomladanske številčnosti, ki vključuje tudi letošnje mladiče, pa znaša 954 medvedov (z odstopanjem med 880 in 1050 osebkov) in to je po navedbah fakultete neposredno uporabna ocena za načrtovanje upravljanja populacije. Populacija medvedov v Sloveniji je dobro ohranjena, gostota je glede na velikost območja precej višja kot denimo v Skandinaviji, hrane je v izobilju - količina tiste, ki jo prinesejo lovci, je zanemarljiva, namenjena pa je temu, da se medvede v obdobju jesenskega nabiranja tolšče odvrača od približevanja človeku, je povedal strokovnjak za ekologijo in upravljanje prostoživečih živali z biotehniške fakultete Klemen Jerina. Z naraščanjem populacije se širi tudi življenjski prostor medvedov, saj se začnejo izrinjati z določenega območja.

Na podlagi podatkov iz preteklosti na fakulteti ocenjujejo, da je za sobivanje človeka in medveda primerna spomladanska številčnost populacije pri 800 osebkih. "Ko je število naraslo čez to mejo, so konflikti začeli naraščati neproporcionalno hitro," je opozoril Jerina. Nedavno izdano aktualno dovoljenje ministrstva o odvzemu medveda predvideva odvzem 206 medvedov, a do konca leta 2026, ne do konca letošnjega leta, kot je predlagala stroka. To pomeni, da se bo prostorska razširjenost in številčnost medveda zanesljivo povečala in bo po projekcijah spomladi leta 2027 znašala okoli 1100 medvedov, je poudaril. Večaj gostota pomeni večjo možnost konfliktov, je dejal Miha Marenče iz Zavoda za gozdove Slovenije. V povprečju sta letno eno ali dve neposredni srečanji človeka z medvedom, v ostalih primerih konfliktov gre za premoženjsko škodo, večinoma glede rejnih živali.

Za zmanjšanje konfliktov, kar je pogoj za uspešno sobivanje človeka in medveda, se poleg odvzema iz narave uporabljajo tudi drugi ukrepi, med njimi ozaveščanje o tem, kako medved živi in kako naj se vede človek, ureditev območij prehoda, kot so zeleni mostovi prek avtoceste, in odlaganja odpadkov v vaseh v bližini gozda ter zavarovanje rejnih živali z ograjami. "A glede na dinamiko v okolju, kot je v Sloveniji, brez poseganja v populacijo z odstrelom ne gre (...) Odstrel je namenjen izključno temu, da zmanjšujemo konflikte in da na drugi strani ohranjamo dolgoročni obstoj populacije," je poudaril Marenče. Glede predlogov, da bi se namesto odstrela uporabilo sterilizacijo in kastracijo, je Jerina dejal, da se takšni ukrepi uporabljajo pri kontroli škodljivcev. "Medveda cenimo zato, ker je simbol divjine (...) S tem bi mu pa regulirali biološke značilnosti, kar je zame popolna odtujenost od poznavanja narave, biologije in zakonitosti vrste," je poudaril.

