Slovenija

Brez vozniškega dovoljenja, storil 13 prekrškov, pozitiven tudi na droge

Koper, 03. 11. 2025 14.24

Ne.M.
23

Koprski policisti so zvečer na Šmarski cesti proti Kopru nekaj časa sledili osebnemu avtomobilu. Ta se na njihove znake ni odzival oziroma ustavil in je peljal naprej proti pokopališču in Bertokom, kjer so vozilo ustavili. Odkrili so 13 kršitev, voznik pa je bil pozitiven tudi na kokain in opiate.

Voznik je storil 13 prekrškov v skupnem znesku 3840 evrov.
Voznik je storil 13 prekrškov v skupnem znesku 3840 evrov. FOTO: Miro Majcen

Policisti so 65-letnemu vozniku sledili okoli 20.30. Ta je najprej poskušal pobegniti, vendar se je zatem sam ustavil, so sporočili s PU Koper. Ugotovili so, da voznik nima vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. Na hitrem testu za droge je bil pozitiven na kokain in opiate, strokovni pregled pa je odklonil. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in zasega vozila bo zoper kršitelja podan obdolžilni predlog, za vse ostale kršitve pa plačilni nalog.

Storil je 13 prekrškov v skupnem znesku 3840 evrov – neupoštevanje znakov, s katerimi so ga ustavljali, odklonitev strokovnega pregleda, namestitev registrskih tablic, ki ne pripadajo vozilu, potek veljavnosti prometnega dovoljenja, potek veljavnosti tehničnega pregleda, neizpravnost vozila, neupoštevanje prometne signalizacije, nenadno zaviranje, nepravilen premik z vozilom, nepravilna stran vožnje, neuporaba varnostnega pasu, pri sebi ni imel potrebnih listin in nepravilno razvrščanje pred križiščem.

Zoper 38-letnega lastnika vozila bo uveden prekrškovni postopek, ker je dal vozilo v uporabo osebi, ki tega vozila ne sme voziti.

policija pu koper vozniško dovoljenje opiati kokain
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.43
-1
Volilci golobizma v vsem svojem sijaju! Mesečnikov diler
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
03. 11. 2025 16.42
Neverjetna je raven požvižgavanja na pravila/predpise pri nekaterih. Ko se pa kaj resnega zgodi, je pa jok in stok, cviljenje, pa nisem hotel, nisem mislil....in podobni izgovori. Upam, da to kreaturo zaprejo.
ODGOVORI
0 0
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.44
-1
Taki ste vi lewaci. Droga in kriminal vam je lajf
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
03. 11. 2025 16.45
Spet en, z končano samo OŠ, pametuje.
ODGOVORI
0 0
Boti
03. 11. 2025 16.42
pa kje taki zvijo🙃
ODGOVORI
0 0
PunceDajte RuteDol
03. 11. 2025 16.35
+1
Delat na drugi tir da odsluži kazen.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 16.30
+5
Vsaj nekaj pozitivnega!
ODGOVORI
6 1
Andrej77
03. 11. 2025 16.24
+4
Spoštujem jaz zakone in oblast. A mislim si da ima verjetno ta človek že dovolj drugih "problemov" in da tega ni storil iz "hudobije" ampak zaradi razmer v katerih živi. Verjamem da nima denarja za plačilo kazni....ok je kriv. Ampak mene osebno bolj "jezi" najnovejši mercedes ki ne upošteva reševalnega pasu na AC in vozi po njem. Verjamem vsaj to da je voznik tega avta nadut in zaljubljen sam vase in morda celo bolj nevaren za okolico. Občutek imam da ima policija moč samo nad"reveži". Lahko da se tudi motim kar bi bilo lepo.
ODGOVORI
9 5
ramstein
03. 11. 2025 16.30
+1
hahahaha, vedno se najde izgovore in vedno je kriva družba.
ODGOVORI
4 3
Truth
03. 11. 2025 16.34
-1
Ne se ne isce izgovorov. Ampak kaj je to: Nepravilen premik? Ga je z viličarjem premikal?
ODGOVORI
1 2
SDS_je_poden
03. 11. 2025 16.41
-1
Čaki, a tale mojster, zadrogiran, pa ni nevaren za okolico? Pred zakonom MORAMO biti vsi enaki, bogati in revni. Pa nehajte že enkrat zagovarjat take, ta možakar se ni kar znašel za volanom, ampak se je namerno usedel v avto.
ODGOVORI
0 1
|1337|
03. 11. 2025 16.20
+2
Če bi bil JV prebivalec Slovenije, bi mu rekli ''srečno pot naprej''.
ODGOVORI
4 2
Potouceni kramoh
03. 11. 2025 16.22
+3
Drži spolh če bi imel prosojno bled obraz in bakreno kapo na glavi.
ODGOVORI
4 1
Rožle Patriot
03. 11. 2025 16.16
+4
... ta Občan je že na svobodi .. in se dalje fura brez tablic, ukradenim vozilom in seveda brez izpita !!! ...
ODGOVORI
6 2
Mclaren
03. 11. 2025 16.11
+4
Ziher Slovenc 🤣
ODGOVORI
7 3
Rožle Patriot
03. 11. 2025 16.16
+4
Seveda da je ... in to Občanskega porekla .. !
ODGOVORI
5 1
Tomaž Hacin
03. 11. 2025 16.09
+7
Še nagrado mu dajte, če je brezposelen naj pa policija kazen plača.
ODGOVORI
7 0
Banion
03. 11. 2025 16.03
+4
malo je dobil
ODGOVORI
4 0
The Night Is Dark
03. 11. 2025 16.04
-2
le zakaj mislis? :)))))))
ODGOVORI
0 2
Ombolo
03. 11. 2025 15.52
+0
Tip je avto prodal, dokumenti so pri drugem tipu...
ODGOVORI
1 1
The Night Is Dark
03. 11. 2025 15.56
+2
in od hudga se je kar zadrogiru alkaj?
ODGOVORI
2 0
The Night Is Dark
03. 11. 2025 15.17
+1
zihr slovenc...
ODGOVORI
4 3
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.44
Iz mehkim ć-jem
ODGOVORI
0 0
