Brez vozniškega dovoljenja, storil 13 prekrškov, pozitiven tudi na droge

Policisti so 65-letnemu vozniku sledili okoli 20.30. Ta je najprej poskušal pobegniti, vendar se je zatem sam ustavil, so sporočili s PU Koper. Ugotovili so, da voznik nima vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. Na hitrem testu za droge je bil pozitiven na kokain in opiate, strokovni pregled pa je odklonil. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in zasega vozila bo zoper kršitelja podan obdolžilni predlog, za vse ostale kršitve pa plačilni nalog.

Storil je 13 prekrškov v skupnem znesku 3840 evrov – neupoštevanje znakov, s katerimi so ga ustavljali, odklonitev strokovnega pregleda, namestitev registrskih tablic, ki ne pripadajo vozilu, potek veljavnosti prometnega dovoljenja, potek veljavnosti tehničnega pregleda, neizpravnost vozila, neupoštevanje prometne signalizacije, nenadno zaviranje, nepravilen premik z vozilom, nepravilna stran vožnje, neuporaba varnostnega pasu, pri sebi ni imel potrebnih listin in nepravilno razvrščanje pred križiščem.

Zoper 38-letnega lastnika vozila bo uveden prekrškovni postopek, ker je dal vozilo v uporabo osebi, ki tega vozila ne sme voziti.