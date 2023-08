Težki časi zaradi poplavljanja čakajo tudi kmete. V Zadružni zvezi Slovenije so prepričani, da si morajo med seboj pomagati, zato so ustvarili elektronsko bazo podatkov Kmet-kmetu, v katero se lahko prijavijo vsi poljedelci in živinorejci, ki so zaradi katastrofalnih ujm ostali brez pridelkov, brez krme za živino. Kako deluje?