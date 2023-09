Brez zavarovanja pred ujmami okoli tretjina gospodinjstev

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) se je sestala z zavarovalnicami, ki nudijo premoženjska in življenjska zavarovanja. Tema pogovorov so bile avgustovske poplave in reševanje škode. Po navedbah zavarovalnic izplačilo škod poteka tekoče in brez posebnosti, so se pa vsi udeleženi strinjali, da bo v prihodnje treba oblikovati sistemske rešitve, ki bi spodbujale večji delež premoženjskih zavarovanj v primeru naravnih ujm. Omenili so tudi priložnost za distribucijo potrošnikom prijaznejših in kakovostnejših zavarovalniških polic.

Treba je namreč zapolniti t. i. zavarovalniško vrzel. Po podatkih zavarovalnic je namreč v Sloveniji brez zavarovanja okoli 30 odstotkov gospodinjstev. "Manjša zavarovalna vrzel pomeni višji delež zavarovanega premoženja. To pa pomeni boljšo pripravljenost na vse silovitejše naravne dogodke in posledice, ki izhajajo iz njih," je dejal direktor AZN Gorazd Čibej.