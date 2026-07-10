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Slovenija

Brez zdravnika? Resnica bi uvedla zdravstveni bon

Ljubljana, 10. 07. 2026 13.14 pred 36 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Družinski zdravnik

Resnica bo v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku.

"Prvi predlog končno postavlja v ospredje navadnega človeka, ko zboli, drugi pošteno vrednoti in ščiti tiste, ki zanj skrbijo," so zapisali v stranki Resnica. Napovedujejo, da bosta zakona vzpostavila red, brezpogojno varovala človekovo dostojanstvo in rešila javni zdravstveni ter socialnovarstveni sistem pred kolapsom.

Med ključnimi rešitvami so našteli strožje najdaljše dopustne čakalne dobe glede na stopnjo nujnosti. Za stopnjo nujno bi ohranili zdajšnjih 24 ur, medtem ko bi čakalno dobo za stopnjo zelo hitro z zdajšnjih 30 skrajšali na 15 dni, za stopnjo hitro z 90 na 60 dni in za stopnjo redno s 180 na 120 dni.

"Če vam država pravočasno ne zagotovi termina, vam bo sistem samodejno poiskal tri najhitrejše izvajalce," napovedujejo. Ob tem bi namesto zastopnikov pacientovih pravic uvedli "močno profesionalno podporo, ki bo ljudem dejansko pomagala".

Družinski zdravnik
Družinski zdravnik
FOTO: Shutterstock

Zdravstveni bon bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali v 25 kilometrih od doma ne najde zdravnika. Bon bi nato lahko unovčili pri katerem koli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika, predpisoval bi tudi recepte in vodil bolniške staleže.

S predlogoma bi uvedli tudi strog nadzor nad javno opremo. "Kapacitete, oprema in delovni čas morajo biti popolnoma ločeni. Konec je brezplačne rabe aparatov v javnih bolnišnicah za zasebne zaslužke, uporaba javne opreme se bo strogo nadzirala in obračunala po polni lastni ceni," so zapisali v stranki. Ob tem napovedujejo, da samoplačniške storitve ne bodo več vstopnica za privilegije v javnem sistemu.

Napovedujejo novo obliko dopolnilnega dela za zdravstvene delavce s "poštenim in stimulativnim plačilom", a bi to delo lahko opravljali izključno znotraj javne mreže.

Uvedli bi seštevanje vseh ur dela in dežurstev zdravstvenih delavcev. Delo preko 48 ur tedensko do največ 72 ur bi bilo možno izključno ob prostovoljni in pisni privolitvi posameznika, to pa bi lahko kadar koli umaknil brez posledic.

S predlogoma bi ustanovili tudi namenski odškodninski sklad za paciente, ki pri zdravljenju utrpijo škodo nad običajnimi tveganji. Po njihovih navedbah bi tako pacienti hitro in pravično prejeli odškodnino po jasnem točkovniku v preprostem upravnem postopku, brez dokazovanja osebne krivde zdravnika.

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KOMENTARJI6

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Nelevonedesno
10. 07. 2026 13.56
To je nivo (Ne)Resnice.si. To ni nič drugega kot mešanje megle. To vse diši po tisti "resnici"..., ko je "strokovnjak" zdravil konja, ki je na koncu poginil, on pa izjavlja: "škoda, pa toliko idej sem še imel. Butalci gremo naprej!
Odgovori
0 0
PandaBear
10. 07. 2026 13.53
pa to je ko da bi gledal parlament nekje v Kongu... no saj standard gre tudi že počasi proti njim...
Odgovori
0 0
Gustibus
10. 07. 2026 13.52
Teh dveh zakonov se bodo držali ene toliko, kot so zakonov do nedavnega držali predlagatelji.
Odgovori
+1
1 0
nopino
10. 07. 2026 13.50
A se vi, predlagatelji tega zakona zavedate, da za poplačila iz zdravstvene blagajne , po principu Mariborskih radiologov ZZZS bi potreboval še enkrat več sredstev za poplačilo teh, denarja lačnih zdravnikov. Kje boste dobili denar, predvidevam, ker drugih virov ni, da boste prej izpraznili ZZZS blagajno, potem pa kdo bo imel denar bo mogoče sprejet v sistem drugi pa........
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+2
2 0
Volodimir Z.
10. 07. 2026 13.50
Takšne reforme ne bi niti ChatGpt mogel sestavit.
Odgovori
+2
2 0
Celjan78
10. 07. 2026 13.44
kar naenkrat tisti bon ne bo zadostoval za storitev in bo spet treba nekaj doplačati
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+2
2 0
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