Poleg tega, da je v Sloveniji že več kot 141 tisoč ljudi brez izbranega zdravnika, so v stiski tudi starši, ki iščejo pediatra za svojega otroka. Po podatkih zdravstvene zavarovalnice je brez zdravnika trenutno skoraj 20 tisoč otrok. Ponekod zato to delo opravljajo tudi splošni in družinski zdravniki. Da pa je paradoks še večji, ostaja pri svojih pediatrih opredeljenih tudi več kot 55 tisoč odraslih, saj jih po zakonu ti ne morejo izpisati.