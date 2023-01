Brez zdravnika več kot 130.000 ljudi, zanje se odpira 94 posebnih ambulant

"Vse življenje sem delal z akutno bolnimi in zame je urgentna medicina, tista prava medicina. Mislim, da zasebno zdravstvo ne bo nikoli iskalo interesa, ker ni finančnih dobičkov. Lahko pa narediš največ dobrega," meni strokovni direktor Pediatrične klinike, UKCL Marko Pokorn .

Več kot 130.000 ljudi brez zdravnika, zmešnjave na čakalnih seznamih in pošiljanje bolnikov s primarnega zdravstva neposredno na prepolne urgence. Na vprašanje, ali bomo v letu 2023 še imeli dostopno javno zdravstvo, je dr. Erik Brecelj odgovoril, da "z veliko truda toliko kot letos, z arogantnim odnosom pa vedno manj" . "Preveč je dobro, da bi ga smeli izgubiti," meni prof. dr. Samo Zver .

Stavka predstavnikov bolnikov in zdravnikov je po njihovem kazanje mišic, v obeh primerih, nepotrebna. Brecelj tako ne bo stavkal, podobno tudi Zver in Pokorn. "Upam, da ne bo na račun odlašanja pri iskanju dogovora prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja pri komurkoli," dodaja. "Mi ne stavkamo, nikoli nismo. Menim, da stavka enostavno ne pritiče medicinskemu delavcu," dodaja Zver.