Brežan: Na neurja in podnebne spremembe se bo treba pripraviti na sistemski ravni

Ocenil je, da bo treba veliko vlagati tudi v preventivo. Kar se tiče vodotokov, pa bo treba narediti kakšen korak naprej pri upravljanju s to vodno infrastrukturo in v ta namen zagotoviti določena sredstva.

Črnjanska županja Romana Lesjak je povedala, da imajo danes največ težav na območju Koprivne, Tople in Podpece. Želi si, da bi pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic neurja, v Črni ostali še do konca tedna, da bi lahko odpravili posledice neurja tudi na drugih lokacijah v občini.

"Kot vidite, ponovno naraščajo vodotoki, jaz upam, da ne bo kaj hujšega, ker ponoči smo bili prav veseli, da ni bilo dodatnih težav na teh že obstoječih lokacijah, ampak zdaj me pa vsake pol ure pokliče kdo, ker so vodotoki in hudourniki narasli na drugih območjih in povzročajo velike težave," pravi Lesjakova.

Poudarila je tudi, da se je v občini sprožilo kar nekaj plazov, v sredo pa si bodo petkov plaz ogledali geomehaniki zaradi njegove sanacije.

Županja je v ponedeljek škodo po neurju ocenila na več milijonov evrov. V Črni na Koroškem je bilo v neurju prizadetih okoli 10 stanovanjskih objektov, v katerih stanuje tudi po več družin.