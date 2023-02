Brežan napovedal ukrepe za izboljšanje vodooskrbe slovenske Istre

Ministrska ekipa pa je razpravljala tudi o tem, da bo ministrstvo za naravne vire in prostor v roku meseca dni na vladi predstavilo tudi srednjeročne in dolgoročne rešitve glede oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri.

V okviru načrta so v letih 2023 in 2024 zagotovili 1,3 milijona evrov za kratkoročne projekte, ki so jih oblikovali skupaj z Rižanskim in Kraškim vodovodom ter občinami slovenske Istre in kraškega zaledja, je pojasnil Brežan. "S sprejetjem današnjega sklepa znatno izboljšujemo oskrbo s pitno vodo že za letošnje poletje," je dodal.

Minister verjame v to, da letošnje razmere ne bodo slabše, kot so bile ob lanskoletni suši. "Če pa bodo, bomo še vedno lahko s kakšno intervencijo v sodelovanju z ministrstvom za obrambo ter upravo za zaščito in reševanje reševali težave na način, kot smo jih v lanskem letu," je izpostavil minister.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo tudi nad tem, da jim je v okviru priprave programa kohezijske politike v obdobju 2021-2017 uspelo za ta namen zagotoviti dobrih 90 milijonov evrov sredstev. "Odločitev vlade je, da bomo ta sredstva prioritetno uporabili za to, da rešimo vodooskrbo v slovenski Istri, ki je s tega vidika ključen in najpomembnejši problem v Sloveniji," je bil jasen Brežan.

Lansko poletje je bilo izjemno sušno, posledično pa je bila ves julij in avgust uporaba vode omejena, kar so občutili prebivalci, kmetje in tudi turisti. Občine in država so oskrbo vode uspele zagotoviti s tem, da so dodatne količine vode prevažali s Planinskega polja v Istro s tovornjaki. Vojaki, gasilci in avtoprevozniki so skupno opravili več kot 3300 prevozov, projekt pa je stal približno 700.000 evrov.

Predstavniki občin, vodovodov in ministrstev so se več mesecev usklajevali o rešitvah za vodooskrbo slovenske Istre. Oktobra pa je Brežan še v vlogi ministra za okolje in prostor sporočil, da so se odpovedali zajezitvi Suhorce ali Padeža, ki se je omenjala kot ena od možnih rešitev.

Med do letošnjega poletja predvidenimi ukrepi je tudi izgradnja četrte vrtine v Klaričih blizu Komna in vgradnja širših cevi med Rodikom in Cepki, s čimer bi radi povečali pretočnost povezave med rižanskim in kraškim vodovodom.