Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Brežan po imenovanju za direktorja Triglavskega narodnega parka odstopil s poslanske funkcije

Ljubljana, 29. 01. 2026 14.24 pred 33 minutami 4 min branja 6

Avtor:
STA N.L. Ti.Š.
Potem ko je vlada Uroša Brežana na današnji seji imenovala za direktorja Triglavskega narodnega parka, je ta predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič sporočil, da odstopa s funkcije poslanca Svobode.

Vlada je na seji za novega direktorja Triglavskega narodnega parka imenovala nekdanjega ministra in tolminskega župana Uroša Brežana, ki ga je že novembra lani podprl tudi svet zavoda. Kot je pojasnil minister za naravne vire Jože Novak, člani vladne ekipe pri glasovanju o Brežanu niso ugotovili morebitnega nasprotja interesov, na kar jih je sicer opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. S poslanske funkcije je že odstopil, v poslanskih klopeh bi ga lahko glede na volilni rezultat nadomestil Boštjan Kerma.

Kot je na današnji novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za naravne vire in prostor Jože Novak, je vlada pri imenovanju Uroša Brežana sledila mnenju sveta zavoda Triglavskega narodnega parka (TNP), da je nekdanji minister in tolminski župan primeren za imenovanje na ta položaj.

Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat direktorja uradno potekel v ponedeljek.
Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat direktorja uradno potekel v ponedeljek.
FOTO: Adobe Stock

Člani ministrske ekipe so pri tem po Novakovih besedah upoštevali njegove strokovne kompetence ter izkušnje na področju varstva narave in upravljanja prostora. Pomembno vlogo pa je imelo tudi njegovo poznavanje okoljskih izzivov in lokalnega prostora, ki ga je pridobil kot dolgoletni župan Občine Tolmin.

Nekdanji minister in dolgoletni tolminski župan vodenje TNP za štiriletni mandat prevzema v petek. Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat direktorja namreč uradno potekel v ponedeljek. Člani vladne ekipe pa pri glasovanju o Brežanu niso ugotovili morebitnega nasprotja interesov.

Z namenom transparentnega odločanja o imenovanju novega vodstva TNP je vlada po ministrovih besedah razpravljala tudi o morebitnem obstoju nasprotja interesov članov vlade in o dolžnem ravnanju izogibanju nasprotja interesov, kot to določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, na kar jo je opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

"Brežan je v času ministrovanja sicer sodeloval z nekaterimi trenutnimi člani vlade, vendar zgolj članstvo v vladi za obstoj nasprotja interesov samo po sebi po mnenju vlade ne zadostuje. To bi namreč pripeljalo do absurdne situacije, da ostali ministri ne bi mogli odločati o imenovanju na funkcije ali druge položaje svojih kolegov ministrov. Poleg tega je vlada kolegijski organ, sestavljen iz ministrov koalicijskih strank, kar zagotavlja tudi vsebinsko in politično ravnotežje pri odločitvah," je pojasnil Novak.

Ob tem je spomnil, da sta od prenehanja Brežanove funkcije ministra za naravne vire in prostor minili že dve leti. Vlada prav tako meni, da politično sodelovanje nekaterih ministrov vlade v istem organu, v katerem je deloval izbrani kandidat za imenovanje za direktorja TNP, ni okoliščina, zaradi katere bi morali biti posamezni ministri izločeni iz postopka odločanja o imenovanju direktorja.

Člani vlade pa po Novakovih navedbah tudi niso zaznali obstoja kakršnihkoli drugih okoliščin nasprotja interesov v zadevi. "Pri tem je seveda treba upoštevati tudi to, da je svoboda političnega izražanja ustavna svoboščina kogarkoli," je dodal.

Anonimna prijava na KPK

Brežan vodenje TNP za štiriletni mandat prevzema v petek. Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat direktorja uradno potekel v ponedeljek. Predsednik sveta zavoda Dušan Vučko je v preteklih dneh opozoril, da stanje brez direktorja resno ogroža nemoteno delovanje javnega zavoda, in vlado pozval k njegovemu čimprejšnjemu imenovanju.

Ministrstvo za naravne vire je sicer izbirni postopek zaključilo novembra, imenovanje direktorja pa je v pristojnosti vlade. Postopek imenovanja naj bi se po nekaterih informacijah zavlekel zaradi anonimne prijave v zvezi s postopkom imenovanja direktorja TNP na KPK.

Da vodijo predhodni preizkus prijave, so v torek potrdili tudi na komisiji. Kot so pojasnili, so ob zaznavi, da je med kandidati za novega direktorja nekdanji minister Brežan, na vlado novembra poslali po njihovi oceni dobronameren dopis glede ravnanja uradnih oseb v okoliščinah nasprotja interesov.

Kot so poudarili, so z dopisom zgolj opozorili, da morajo biti člani vlade pri glasovanju pozorni na morebitno nasprotje interesov, ter pojasnili, kakšni politični, poslovni ali osebni stiki primeroma lahko predstavljajo takšne povezave, pri katerih bi se moral posameznik iz glasovanja izločiti. Pri okoliščinah nasprotja interesov gre namreč za najrazličnejše okoliščine, ki jih je treba presojati v vsakem konkretnem primeru, in to je odgovornost vsake posamezne uradne osebe, v konkretnem primeru posameznega ministra.

Brežan že odstopil s poslanske funkcije

Medtem je Brežan predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič že sporočil, da odstopa s funkcije poslanca Svobode. Iz odstopne izjave, ki jo poslal v DZ, izhaja, da s poslanskega položaja odstopa z današnjim dnem. V DZ bi ga lahko, če bo izkoristil pravico opravljanja funkcije nadomestnega poslanca, nadomestil Boštjan Kerma, ki je za Gibanje Svoboda kandidiral v volilnem okraju Ilirska Bistrica.

Potem ko je vlada Uroša Brežana na današnji seji imenovala za direktorja Triglavskega narodnega parka, je ta predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič sporočil, da odstopa s funkcije poslanca Svobode.
Potem ko je vlada Uroša Brežana na današnji seji imenovala za direktorja Triglavskega narodnega parka, je ta predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič sporočil, da odstopa s funkcije poslanca Svobode.
FOTO: Bobo

Brežan je funkcijo poslanca opravljal slabi dve leti, potem ko je oktobra 2023 odstopil z ministrske funkcije, ki jo je opravljal v kvoti Gibanja Svoboda, saj je izgubil zaupanje premierja Roberta Goloba.

V poslanskih klopeh je nadomestil nekdanjo poslanko Svobode Matejo Čalušić, ki je bila januarja 2024 imenovana za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naslednik Čalušićeve v DZ bi moral na podlagi izida volitev iz aprila 2022 biti nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, a se ta ni odzval na obvestilo o pravici opravljanja funkcije nadomestnega poslanca, zato se je pravica prenesla na naslednjega kandidata, to pa je bil Brežan. Ta je v volilnem okraju Tolmin pred štirimi leti prejel 3730 glasov oziroma 32,87 odstotka glasov.

Uroš Brežan Triglavski narodni park vlada TNP direktor

Janković po burnem sestanku z občani: Na 'galamo' nihče ne bo nič dobil

Goljufije, mučenje, umor: Kitajska usmrtila 11 članov mjanmarske mafije

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
laufar1988
29. 01. 2026 18.04
Nesposoben, političen kader na čelu TNP! Adijo pamet 🙈
Odgovori
+1
2 1
2mt8
29. 01. 2026 18.02
4 jurje je zamenjal za 8 jurjev.
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
29. 01. 2026 17.18
Spet partijci na oblast ?
Odgovori
+4
6 2
bojer
29. 01. 2026 17.01
Ja n´č, to so "položaji" kjer lahko "komot" vedriš do pokojnine ....
Odgovori
+5
5 0
Mihael12
29. 01. 2026 16.44
Blesteča kariera, od ZSMS funkcionarja, preko direktorja študentskega servisa, kao neodvisnega župana, ministra... do direktorja TNP. Je izpraznil mesto poslanca za nekoga drugega. Čisto navaden derivat LDS preko zaresa, neodvisnih, LMŠ, Svobode. Skratka multipraktik.
Odgovori
+7
8 1
borjac
29. 01. 2026 15.20
"KPK je otroški vrtec" , tako se obnašajo otročički , ne pa odrasle osebe.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Lov na popuste: se res splača?
Lov na popuste: se res splača?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506