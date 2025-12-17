MOL zapira nekatere podhode zaradi odvisnikov in brezdomcev

Prazne steklenice, smeti, celo igle in človeški iztrebki so zadnje leto ob prihodu v službo pričakali Boštjana Beliča. "Začelo se je pred 10 leti, ampak takrat je bilo res še vse obvladljivo. So bili res brezdomci, zadnjih pet let pa so začeli prihajati narkomani, to zame ni brezdomec."

Najhuje je zadnje leto, pravi Belič, ki ima v podhodu Ajdovščina svoje ključavničarstvo od samih začetov pasaže v sedemdesetih. "Sedaj so zaprli. Prej pa so vsi ležali tukaj. Zgoraj je smrdelo po urinu, blatu. Ne vem, kdo bi šel dol. Jaz težko. Pa sem moral. Kakšen ponedeljek nisem vedel, ali naj se kar obrnem in grem domov."

Podhod so na mestni občini po številnih pobudah - prav zaradi opisanega stanja - zaprli pred dvema tednoma. "Enostavno tam nimajo vstopa, vrata se zaklepajo. In tudi podhod Plečnik je rešen, da se tam ne zadržujejo. To rešujejo z varnostno službo," pa pravi župan Zoran Janković.

Janja Završnik, vodja dnevnega centa iz društva prostovoljcev VZD, je povedala, da je podhod prazen kot marsikatera druga območja v Ljubljani. "Zelo nas skrbi, ker ta populacija nima kam iti, nikjer niso več dobrodošli. Ni samo ta podhod, tudi podhod Ajdovščina, na Metelkovi, iz vseh teh območjih, javnih prostorov se brezdomce in odvisnike odganja stran."

Med brezdomci priljubljena lokacija je bila še Miklošičev park, a jih tam že nekaj časa ni več veliko opaziti. Tudi Kongresni trg danes sameva, pa podhod za Namino veleblagovnico.

Završnikova pravi, da se zavedajo, da je ta populacija je problematična. "Mi si ne zatiskamo oči. So zelo zahtevni, znajo bit nesramni, se neprimerno obnašat. Ravno zato je tako pomembno, da bi imeli programe, predvsem dnevne centre, kamor se ljudje lahko umaknejo." Ukrep zapiranja javnih prostorov pa da brezdomske problematike ne bo rešil. "Bolj spominja na preganjanje golobov iz strehe na streho."

Po nekaterih ocenah, dodaja Završnik, zunaj v Ljubljani sicer vsako noč prenočuje najmanj 100 brezdomnih oseb. Ljubljanski župan pa še: brezdomci bodo predvidoma konec prihodnjega leta dobili nove prostore v zavetišču na Poljanski - na mestu, iz katerega je bila novembra 2024 odstranjeno staro zavetišče.