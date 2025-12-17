Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

MOL zapira nekatere podhode zaradi odvisnikov in brezdomcev

Ljubljana, 17. 12. 2025 18.43 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Dnevni center za brezdomce

Brezdomcem vstop prepovedan - tako bi lahko poimenovali novi ukrep mestne občine, ki se je odločila zapreti nekatere podhode zaradi nevzdržnih razmer. Težave so domačinom in obrtnikom v pasažah povzročali predvsem odvisniki, ki jih zdaj s problematičnih območij v Ljubljani odganjajo varnostne službe. Da je ukrep podoben preganjanju golobov s strehe na streho, pa na posege občine kritično opozarjajo organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomnimi osebami.

Prazne steklenice, smeti, celo igle in človeški iztrebki so zadnje leto ob prihodu v službo pričakali Boštjana Beliča. "Začelo se je pred 10 leti, ampak takrat je bilo res še vse obvladljivo. So bili res brezdomci, zadnjih pet let pa so začeli prihajati narkomani, to zame ni brezdomec."

Najhuje je zadnje leto, pravi Belič, ki ima v podhodu Ajdovščina svoje ključavničarstvo od samih začetov pasaže v sedemdesetih. "Sedaj so zaprli. Prej pa so vsi ležali tukaj. Zgoraj je smrdelo po urinu, blatu. Ne vem, kdo bi šel dol. Jaz težko. Pa sem moral. Kakšen ponedeljek nisem vedel, ali naj se kar obrnem in grem domov."

Podhod so na mestni občini po številnih pobudah - prav zaradi opisanega stanja - zaprli pred dvema tednoma. "Enostavno tam nimajo vstopa, vrata se zaklepajo. In tudi podhod Plečnik je rešen, da se tam ne zadržujejo. To rešujejo z varnostno službo," pa pravi župan Zoran Janković.

Janja Završnik, vodja dnevnega centa iz društva prostovoljcev VZD, je povedala, da je podhod prazen kot marsikatera druga območja v Ljubljani. "Zelo nas skrbi, ker ta populacija nima kam iti, nikjer niso več dobrodošli. Ni samo ta podhod, tudi podhod Ajdovščina, na Metelkovi, iz vseh teh območjih, javnih prostorov se brezdomce in odvisnike odganja stran."

Med brezdomci priljubljena lokacija je bila še Miklošičev park, a jih tam že nekaj časa ni več veliko opaziti. Tudi Kongresni trg danes sameva, pa podhod za Namino veleblagovnico.

Završnikova pravi, da se zavedajo, da je ta populacija je problematična. "Mi si ne zatiskamo oči. So zelo zahtevni, znajo bit nesramni, se neprimerno obnašat. Ravno zato je tako pomembno, da bi imeli programe, predvsem dnevne centre, kamor se ljudje lahko umaknejo." Ukrep zapiranja javnih prostorov pa da brezdomske problematike ne bo rešil. "Bolj spominja na preganjanje golobov iz strehe na streho."

Po nekaterih ocenah, dodaja Završnik, zunaj v Ljubljani sicer vsako noč prenočuje najmanj 100 brezdomnih oseb. Ljubljanski župan pa še: brezdomci bodo predvidoma konec prihodnjega leta dobili nove prostore v zavetišču na Poljanski - na mestu, iz katerega je bila novembra 2024 odstranjeno staro zavetišče.

brezdomci ljubljana občina ukrep

Cene vrtcev se ponekod dvigajo v nebo

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
17. 12. 2025 19.04
zakaj se jih ne zaposli?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Hči slavnega para je danes videti tako
Hči slavnega para je danes videti tako
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420