Prodajalec Kraljev ulice: Malo imam okrancljano, pa kaka svečka mora goreti

Spomnil je na to, kako hitro se nam lahko življenje obrne na glavo. Nekoč je v najem oddajal gostilno, ki je bila v družinski lasti, nato pa se je odpravil v Avstralijo, kjer je delal na kmetiji s sadjem. Po dobrih osmih letih ni mogel več podaljšati vize, zato se je vrnil domov. Ugotovil je, da so gostilno prepisali na druge lastnike, zaradi goljufije pa je, kot pravi, ostal brez vsega. "Potem ugotoviš, da nimaš kam iti. Da si ostal na cesti," pripoveduje Končina, ki pri ostalih družinskih članih ni mogel bivati. Znašel se je v zelo hudi stiski, na neki točki je celo poskusil storiti samomor in se zdravil na psihiatriji. "V enem trenutku si na vrhu, a že čez sekundo se lahko vse uniči. Iz vsega priletiš na nič, na poden," je povedal in pojasnil, da še zdaleč ni edini, ki se mu je pripetilo kaj takšnega.

Ulični prodajalec lahko postane kdor koli in za to ne potrebuje nobenega osebnega dokumenta, državljanstva itd. Na začetku dobi brezplačno tri poskusne izvode časopisa Kralji ulice, s sredstvi, ki jih dobi od prodaje, pa lahko nato kupi nadaljnje izvode. Prodajalec lahko prodajo kadar koli prekine, sicer pa sam izbira, koliko, kdaj in ali bo sploh prodajal, je pojasnjeno na spletni strani Kralji ulice.

Najin pogovor je zmotil mimoidoči, ki je Končini v roko stisnil nekaj denarja. Bil je bankovec, a številke na njem nisem videla. Zdelo se mi je nevljudno zreti. A kljub temu me je zanimalo, koliko zasluži in koliko časopisov mu uspe prodati. "Čisto odvisno, včasih ne prodam nobenega," pove s sprijaznjenim izrazom na obrazu, a doda, da jih nekateri prodajo tudi po 100 ali 200. "To se mi še ni nardil," je pripomnil v smehu. Največ, 80, sta jih s kolegom prodala pred leti, ko so ulice zavzeli protestniki, mi je ponosno zaupal. Fotografija s tistega dne krasi eno od brošur Kraljev ulice, je še dodal.

Decembra so ljudje radodarnejši

Ne le praznične lučke, ljubljanske ulice decembra zaznamujejo tudi radodarnejši ljudje. "Do desetega decembra je bila tema. Tako – za preživet," opisuje dnevne zaslužke, a od približno 13. decembra opaža, da mimoidoči stisnejo kakšen kovanček več. "K meni pride večina takšnih, ki me že poznajo in s katerimi smo se že velikokrat pogovarjali. Pa kakšen padalec tudi prileti vmes," pojasnjuje. Kot pravi, so tisti, ki so radodarni vse leto, radodarni tudi zdaj, nekateri še bolj. "Potem pa so te padalci, ki se bodo za celo leto za nazaj odkupili," je še navihano pripomnil.

"Doma imam malo okrancljano, malo pa more zgledat! Pa kaka svečka more goret, pa takšne stvari," je povedal o prazničnem okraševanju. Dolga leta, ko je še delal v gostinstvu, je moral sicer za novo leto in božič delati. "Gostilna je taka. Raja ima fešto, ti imaš pa drugačno fešto, ko ti švic dol teče," je povedal v smehu. Zdaj, ko prodaja časopise, se je za božič na ulici ustavil zgolj za kako uro. Kot pravi, tudi prometa ni bilo, saj so bili ljudje večinoma doma. Kako bo preživel novo leto, še ne ve točno, morda bo obiskal hčer.

"V brezdomske programe vključenih okoli 3300 ljudi, realna številka je zagotovo vsaj še enkrat višja"

Končini je nekako uspelo poskrbeti za streho nad glavo, a mnogo je takih, ki do te točke še niso prišli. Koliko brezdomcev je v Sloveniji, je zelo težko oceniti, saj ti ljudje pogosto niso zajeti v statistikah in so praviloma skriti javnosti, nam je ob obisku Zavetišča za brezdomce v Ljubljani povedala strokovna delavka Mateja Pišorn.