Brezhibno delovanje pisarniških naprav

Zakaj je vzdrževanje pisarniške opreme nujno?

Redni servis pisarniške opreme, tiskalnikov in fotokopirnih strojev je ključen za zagotavljanje nemotenega in učinkovitega poslovanja. Z rednim vzdrževanjem opreme se lahko preprečijo nenadna okvare in draga popravila, obenem pa s tem napravam podaljšate njihovo življenjsko dobo. Kako pogosto je potrebno opravljati preglede in vzdrževalna dela, je odvisno od modela tiskalnika in intenzivnosti uporabe, vsekakor pa je priporočljivo, da se pregled izvede vsaj enkrat na leto ali po priporočilih proizvajalca. Seveda je pomembno tudi, da ga zaupate usposobljenim tehnikom ali certificiranim servisnim centrom, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje s specifičnimi modeli tiskalnika.

Delo zaupajte usposobljenim serviserjem

Podjetje Anderwald je uradni prodajalec in vzdrževalec tiskalnikov in multifunkcijskih naprav priznanih znamk, tiskalnike in druge naprave pa je pri njih mogoče tudi najeti. Njihove storitve so namenjene tekočim delovnim procesom uporabnikov pri upravljanju s papirnimi in elektronskimi dokumenti, zaupa pa jim več sto velikih, srednjih in majhnih podjetij, s nekaterimi od njih poslujejo tudi tri desetletja. Servisiranje pisarniške opreme vedno zaupajte le najboljšim in usposobljenim strokovnjakom, ki bodo poleg kakovosti dela poskrbeli tudi za ohranjanje garancije in ohranjanje vrednosti opreme.