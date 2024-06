V Brežicah zaradi nasilja pozivajo k zagotovitvi dodatnih policistov

Po besedah Molana so občinski svetniki sklepe sprejeli soglasno, le nekateri svetniki, ki prihajajo iz strank, ki so v vladi, so jih skušali nekoliko omiliti.

Državni zbor pa so pozvali, naj zagotovi pravno podlago, "da se javne dobrine, kot so voda, smeti, lahko pokrivajo neposredno iz socialnih transferjev prejemnikov, če le-ti tega ne naredijo sami".

Občinski svetniki so na izredni seji, sklicani na zahtevo skupine občinskih svetnikov, vlado tudi pozvali, naj v zakonodajni postopek takoj predloži zakonodajni paket, ki rešuje romsko problematiko, kar je sicer vlada obljubila že lani, ko je vladna koalicija v državnem zboru zavrnila zakonodajni paket, ki ga je v DZ vložilo 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Sicer pa so o nedavnem primeru nasilja na OŠ Velika Dolina in romski problematiki v občini Brežice na splošno razpravljali na četrtkovem dopoldanskem sestanku, ki so se ga poleg predstavnikov občine in šole udeležili tudi predstavniki treh ministrstev.