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Brežiški župan razrešil podžupanjo, v Črnomlju podžupanja odstopila sama

Brežice/Črnomelj, 23. 09. 2026 10.30 pred 24 minutami 4 min branja 6

Avtor:
STA K.H.
Mojca Florjanič

Brežiški župan Ivan Molan je razrešil podžupanjo iz vrst Gibanja Svoboda Mojco Florjanič. Za to se je odločil, ker se je Florjanič odločila kandidirati za županjo in kot taka ne more biti več njegova desna roka, je povedal. Florjanič je nad odločitvijo presenečena. S funkcije požupanje Črnomlja pa je odstopila Maja Kocjan iz SDS, ki poudarja, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali političnimi kalkulacijami.

Po besedah Ivana Molana, župana Brežic, sta se s podžupanjo Mojco Florjanič že maja pogovarjala, da ga v primeru, če bo kandidirala za županjo, to ne moti, da pa od takrat ne bo več mogla opravljati funkcije podžupanje. "V skladu s poslovnikom in statutom namreč župan podžupane imenuje zato, da mu pomagajo pri delu. In če nekdo kandidira proti tebi, potem verjetno ne more biti tvoja desna roka," pravi Molan.

Florjaničeva mu je po županovih navedbah maja povedala, da še ne ve, ali bo kandidirala in da bi počakali do septembra. "Zdaj je povedala, da kandidira, jaz pa sem izpolnil svojo besedo," je dejal.

Florjaničeva je nad Molanovo odločitvijo presenečena, predvsem zato, ker jo je razrešil skoraj neposredno po njeni objavi kandidature. Svoje kandidature namreč ne vidi kot nasprotovanje dosedanjemu vodenju občine, temveč kot svoj prispevek k osvežitvi in dopolnjevanju vizije njenega razvoja. "Prav izkušnja v lokalni politiki me je še bolj utrdila v prepričanju, da je mogoče Brežice voditi drugače – bolj povezovalno, vključujoče in z več spoštovanja do različnih mnenj," je zapisala v izjavi za javnost.

Na volitvah bo kandidirala kot neodvisna kandidatka s podpisi volivcev, za kar je podpise že zbrala, je sporočila.

Kot neodvisen kandidat s podpisi volivcev bo na volitvah nastopil tudi Molan. Podpise bo začel zbirati danes. Zbrati jih mora okoli 200, je povedal.

Za zdaj sta kandidaturo v Brežicah javno napovedala samo Molan in Florjaničeva.

V Črnomlju odstopila podžupanja

Na torkovi seji občinskega sveta Črnomelj je Maja Kocjan iz SDS odstopila s funkcije podžupanje. Kot je pojasnila, je razlog za odločitev razhajanje v pogledih na način dela in smer razvoja občine z županom Andrejem Kavškom. Ob tem je poudarila, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali političnimi kalkulacijami.

"Gre za rezultat dogajanja v zadnjem letu, predvsem pa za to, da so se naši pogledi na način dela in smer, v katero naj bi šli, sčasoma preveč oddaljili," je povedala Kocjanova. Kot je zapisala tudi na družbenem omrežju, njena odločitev ni posledica enega samega dogodka, temveč spoznanja, da svoje vloge v takšnih okoliščinah ne more več opravljati na način, za katerega verjame, da je pravi.

Kocjanova je dodala, da je funkcijo sprejela z željo prispevati k razvoju občine in pomagati njenim prebivalcem. Po njenem mnenju mora javna funkcija temeljiti na zaupanju, sodelovanju in spoštovanju. "Ko se pogledi na način dela in smer, v katero naj bi šli, preveč oddaljijo, pa pride trenutek, ko je treba biti iskren do sebe in do ljudi, ki so ti zaupali," je dejala.

Maja Kocjan
Maja Kocjan
FOTO: SDS

V črnomaljskem občinskem svetu v tem mandatu sicer ni bilo formalne koalicije, je pa SDS načeloma podpirala projekte župana in njegove Liste za razvoj. Na vprašanje, ali bo SDS zavzela bolj opozicijsko držo, je odgovorila, da ne gre za vprašanje, ali bodo opozicija, temveč za ravnanje v skladu z lastnimi stališči in odgovornostjo do ljudi, ki so jim zaupali.

S tem se bo dosedanje sodelovanje z županom in njegovo listo po njenem opisu spremenilo v bolj neodvisno presojanje posameznih odločitev. "Kar bo dobro za Črnomelj, bomo podprli, pri stvareh, s katerimi se ne bomo strinjali, pa bomo svoje pomisleke jasno in argumentirano povedali," je dejala.

Glede nastopa na prihodnjih lokalnih volitvah je Kocjan povedala, da se bo o morebitnem kandidatu za župana odločil občinski odbor SDS. "V tem trenutku ne želim prejudicirati niti odločitve niti imena morebitnega kandidata," je dejala. Dodala je, da so vse možnosti odprte in da bodo o tem opravili resen razmislek.

Kocjan je še zapisala, da se njeno delo za Belo krajino z odstopom z mesta podžupanje ne končuje. Nadaljevala ga bo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, kjer je zaposlena kot vršilka dolžnosti generalne sekretarke. Tam bo po njenih besedah tudi v prihodnje pomagala belokranjskim občinam in okolju.

Župan Kavšek je danes v odzivu za STA dejal, da pravega razloga za podžupanjin odstop ne pozna, saj se o tem nista pogovarjala. Po njegovi oceni gre za njeno osebno odločitev. Ne izključuje možnosti, da je povezana tudi z volitvami, poudarja pa, da je svoje razloge pojasnila sama.

"Jaz nimam do nje in do nikogar nobene zamere, tako da pač gremo dalje," je dejal. Kavšek je ob tem potrdil, da bo na jesenskih lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župana. Tako kot na prejšnjih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat s podporo Liste za razvoj.

V črnomaljskem občinskem svetu imajo po pet svetnikov Lista za razvoj, SD, SDS in Gibanje Svoboda, dva sta iz NSi, enega pa ima SG Stranka generacij. Romskega svetnika trenutno nimajo, saj je prejšnji odstopil.

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KOMENTARJI6

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JoniBravo
23. 09. 2026 12.23
svobodi je pretekel rok trajanja...
Odgovori
-1
0 1
Veščec
23. 09. 2026 12.29
svoboda,ma doživljenski rok trajanja,če še neveš,pa to
Odgovori
0 0
Veščec
23. 09. 2026 12.18
jah kaj čmo,niso taprave"barve",pa to
Odgovori
0 0
MEDKO
23. 09. 2026 11.56
Pravilna odločitev. Sam upam, da je ne izvolijo. Kot naš ki je iz Svobode.. katastrofa od župana..
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+1
1 0
Žabec
23. 09. 2026 11.43
Zaradi takih in podobnih potez je politika ogabna. Politiki, ki želijo biti uspešni in priljubljeni, naj se zgledujejo po športnikih. Na tekmi konkurenti in rivali, v življenju in pred tekmo pa prijatelji in sodelavci. Po tekmi si čestitajo, objemajo, se poljubljajo in skupaj veselijo svojih dosežkov in dosežkov svojih tekmecev. Pa politiki? Skoraj ni vredno izgubljati besed! Laži, zaničevanja, žaljenja, potvarjanja uspehov in napihovanja neuspehov in tako naprej in naprej. Čudim se, od kje takim politikom sploh podpora in strah me je, v kakšni državi živimo in bodo živeli naši otroci. Kakorkoli, med normalnimi volilci bi moralo obveljati, da si je Molan s svojim dejanjem zabil žebelj v krsto, kar pa ni nujno, saj smo Slovenci kot družba že čisto na psu. Prav volilni rezultati kažejo, kje smo.
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-2
0 2
Razumnež
23. 09. 2026 10.49
Pri nas imamo župana in dva podžupana.... imamo tudi troletno kolobarjenje
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+1
1 0
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