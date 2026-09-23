Brežiški župan razrešil podžupanjo, v Črnomlju podžupanja odstopila sama

Po besedah Ivana Molana, župana Brežic, sta se s podžupanjo Mojco Florjanič že maja pogovarjala, da ga v primeru, če bo kandidirala za županjo, to ne moti, da pa od takrat ne bo več mogla opravljati funkcije podžupanje. "V skladu s poslovnikom in statutom namreč župan podžupane imenuje zato, da mu pomagajo pri delu. In če nekdo kandidira proti tebi, potem verjetno ne more biti tvoja desna roka," pravi Molan. Florjaničeva mu je po županovih navedbah maja povedala, da še ne ve, ali bo kandidirala in da bi počakali do septembra. "Zdaj je povedala, da kandidira, jaz pa sem izpolnil svojo besedo," je dejal. Florjaničeva je nad Molanovo odločitvijo presenečena, predvsem zato, ker jo je razrešil skoraj neposredno po njeni objavi kandidature. Svoje kandidature namreč ne vidi kot nasprotovanje dosedanjemu vodenju občine, temveč kot svoj prispevek k osvežitvi in dopolnjevanju vizije njenega razvoja. "Prav izkušnja v lokalni politiki me je še bolj utrdila v prepričanju, da je mogoče Brežice voditi drugače – bolj povezovalno, vključujoče in z več spoštovanja do različnih mnenj," je zapisala v izjavi za javnost. Na volitvah bo kandidirala kot neodvisna kandidatka s podpisi volivcev, za kar je podpise že zbrala, je sporočila. Kot neodvisen kandidat s podpisi volivcev bo na volitvah nastopil tudi Molan. Podpise bo začel zbirati danes. Zbrati jih mora okoli 200, je povedal. Za zdaj sta kandidaturo v Brežicah javno napovedala samo Molan in Florjaničeva.

V Črnomlju odstopila podžupanja

Na torkovi seji občinskega sveta Črnomelj je Maja Kocjan iz SDS odstopila s funkcije podžupanje. Kot je pojasnila, je razlog za odločitev razhajanje v pogledih na način dela in smer razvoja občine z županom Andrejem Kavškom. Ob tem je poudarila, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali političnimi kalkulacijami. "Gre za rezultat dogajanja v zadnjem letu, predvsem pa za to, da so se naši pogledi na način dela in smer, v katero naj bi šli, sčasoma preveč oddaljili," je povedala Kocjanova. Kot je zapisala tudi na družbenem omrežju, njena odločitev ni posledica enega samega dogodka, temveč spoznanja, da svoje vloge v takšnih okoliščinah ne more več opravljati na način, za katerega verjame, da je pravi. Kocjanova je dodala, da je funkcijo sprejela z željo prispevati k razvoju občine in pomagati njenim prebivalcem. Po njenem mnenju mora javna funkcija temeljiti na zaupanju, sodelovanju in spoštovanju. "Ko se pogledi na način dela in smer, v katero naj bi šli, preveč oddaljijo, pa pride trenutek, ko je treba biti iskren do sebe in do ljudi, ki so ti zaupali," je dejala.

Maja Kocjan FOTO: SDS