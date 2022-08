Na osrednji maši na Brezjah več kot 3500 ljudi

Nadškof Zore je na Brezjah pozval k prizadevanjem za sožitje, sodelovanje in mir. "Danes je naša molitev in prošnja še posebej goreča. Zavedamo se namreč, da živimo v zelo zahtevnih časih. Svet postaja zapleten in odnosi v njem vedno bolj napeti. Z bolj ali manj jasnim spoznanjem se vsi zavedamo, da se je svet znašel v krču in ni samo po sebi umevno, kako bo ta svetovni krč popustil," je dejal Zore in dodal, da je podobno z našo domovino in državo.

Nadškofu je pri današnji osrednji maši prisluhnilo več ljudi kot prejšnje leto, ko je praznik potekal v luči epidemioloških omejitev. Kot so povedali ljudje, na Brezje pridejo, da najdejo notranji mir, prosijo za zdravje, se zahvalijo in se srečujejo. Številni so izpostavili pomen tradicije in povedali, da na Brezje hodijo vsako leto. Veliko jih pride z družinami, nekateri to priložnost izkoristijo tudi za rekreacijo in na Brezje pridejo peš ali s kolesom.