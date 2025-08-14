Svetli način
Slovenija

Romarji lahko na cestah pričakujejo gnečo, v romarskih središčih pa vročino

Ljubljana, 14. 08. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
4

Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v sezoni. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja in posledično podaljšanega konca tedna je bila že od jutra gneča na naših avtocestah. Poleg tega pa ne popušča niti vročina, kar pomeni, da jo bodo močno občutili tudi verniki, ki se bodo ob cerkvenem prazniku odpravili v romarska središča. Temperature bodo sredi dneva in popoldne krepko presegle 30 stopinj Celzija.

Praznični petek bo vnovič v cerkve privabil vernike, ki bodo z romanji v Marijina svetišča obeležili praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore

Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je v Sloveniji sicer dela prost dan. Letos pade na petek, zato bodo mnogi podaljšani praznični konec tedna izkoristili tudi za odhod na morje oziroma v druge turistične kraje ali obisk cerkva po državi. Ker je praznik tudi po sosednjih državah, je na cestah pričakovati veliko gnečo.

Gnečo seveda pričakujejo tudi v okolici Marijinih cerkva. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah na praznik, ko bodo maše do večera, pričakujejo preko 10.000 ljudi, zato obiskovalcem svetujejo, da od doma odidejo pravočasno. Osrednja molitev nadškofa Zoreta bo na trgu pred Baziliko, kjer so postavili šotor za okoli 2000 ljudi, veliko ljudi pa se običajno v vročih dneh zateče v tamkajšnji park, kjer je senca. 

Vroče bo tudi letos, zato v svetišču vernike pozivajo, naj poskrbijo za hidracijo, pri prihodu in parkiranju pa sledijo usmeritvam domačih redarjev.

Po razmeroma svežem jutru bo dopoldne temperatura hitro naraščala. Ob 10. uri bo v Brezjah že 26 stopinj, do 12 se bo živo srebro povzpelo do 30 stopinj Celzija. Še nekaj stopinj več bo v popoldanskih urah, ko se bo ogrelo vse do 33 stopinj Celzija, zato bo toplotna obremenitev velika.

In čeprav smo že sredi avgusta, je sonce še zmeraj precej močno. Dopoldne bo UV indeks srednje visok, med štiri in sedem, opoldne po sončnem času, torej ob 13. uri, pa bo dosegel vrednost osem. V tem času lahko sonce nezaščiteno kožo poškoduje že v dobrih 20 minutah, zato je treba poskrbeti za ustrezno zaščito.

romarji romanje brezje marijino vnebovzetje praznik
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
14. 08. 2025 20.36
-1
Naj bo ta RKC še tako slaba imamo velikega vodnika Jezusa in Marijo. Kdo more temu oporekat ?
ODGOVORI
0 1
Rožice so zacvetele
14. 08. 2025 20.38
+1
Kdo sta ta 2?
ODGOVORI
1 0
mackon08
14. 08. 2025 20.26
+1
Praznik za naivneže.
ODGOVORI
2 1
Minifa
14. 08. 2025 20.13
+1
Spet bodo Komunisti delali zgago, zasedli vse klopi in moleli svoj rdeč jezik za ( kristusovo telo ) Tako je vsako leto za vse cerkvene praznike, ko se le ne bi tk grdo drli na koru ostalo bi še šlo.
ODGOVORI
2 1
