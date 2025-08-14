Romarji lahko na cestah pričakujejo gnečo, v romarskih središčih pa vročino

Praznični petek bo vnovič v cerkve privabil vernike, ki bodo z romanji v Marijina svetišča obeležili praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je v Sloveniji sicer dela prost dan. Letos pade na petek, zato bodo mnogi podaljšani praznični konec tedna izkoristili tudi za odhod na morje oziroma v druge turistične kraje ali obisk cerkva po državi. Ker je praznik tudi po sosednjih državah, je na cestah pričakovati veliko gnečo.

Gnečo seveda pričakujejo tudi v okolici Marijinih cerkva. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah na praznik, ko bodo maše do večera, pričakujejo preko 10.000 ljudi, zato obiskovalcem svetujejo, da od doma odidejo pravočasno. Osrednja molitev nadškofa Zoreta bo na trgu pred Baziliko, kjer so postavili šotor za okoli 2000 ljudi, veliko ljudi pa se običajno v vročih dneh zateče v tamkajšnji park, kjer je senca.