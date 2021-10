Brezkončna oblika za neskončne TV užitke

Osredotočenost na celovito izkušnjo izdelka, umeščenost v prostor in povezave z drugimi napravami v okolju so vodili so oblikovalce pri ustvarjanju televizorja Samsung QLED . Televizor, ki je predvsem estetsko dovršen in funkcionalen, uporabniku ponuja izvrstno razmerje med kakovostjo, estetiko in ceno, zaradi katerega številni uporabniki ostajajo zvesti Samsung napravam.

Ker so prostori, v katere se postavljajo televizorji, postajajo vedno bolj raznovrstni, je televizor Samsung QLED razbremenjen vseh elementov, ki bi lahko ovirali izkušnjo gledanja, ob tem pa so oblikovalci upoštevali želje današnjih uporabnikov, da se televizor zlije z drugimi elementi v prostoru, ne glede na to, kakšen ta prostor je. Robovi zaslona so skoraj nevidni, kar televizorju omogoča, da se zlije v prostor in ustvari iluzijo lebdenja v zraku. Različne velikosti televizorjev in priloženo nastavljivo stojalo omogočajo še bolj optimalno prilagajanje prostoru.

Vrhunsko sožitje slike in zvoka

Samsung QLED televizorji uporabljajo tehnologijo kvantnih pik, Motion Xcelerator pa samodejno oceni in kompenzira sličice glede na vir vsebine. Napredna funkcija HDR10+, ki presega vodilne standarde dinamičnega kartiranja tonov, pa ustvari še živahnejšo sliko in globlje črnine, medtem ko inovativna tehnologija Dual LED poskrbi za osvetlitev ozadja in omogoča, da se ta ujame z vsako vrsto vsebine.

V osrčju Samsung QLED televizorja je Quantum Processor Lite 4K, ki optimizira zvok na podlagi analize prizora v realnem času glede na vrsto vsebine. OTS Lite tehnologija pa sledi dogajanju in omogoča popolno poglobitev v dogajanje na zaslonu. Dodatno sožitje slike in zvoka omogoča Q-Symphony, ki je na voljo z združljivim zvočnikom Soundbar. Tako ni potrebe po dodatnih zvočnikih, kar je prostorsko in ekonomsko učinkovito za končnega uporabnika.