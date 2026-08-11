Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Breznik: Zasebni obiski v Moskvi ne predstavljajo zunanje politike Slovenije

Ljubljana, 11. 08. 2026 15.48 pred 15 urami 3 min branja 140

Avtor:
M.P.
Franc Breznik

Po tem, ko je predsednik DZ Zoran Stevanović ponovno razburil z izjavo, da namerava v Moskvo odpotovati takoj, ko prejme uradno vabilo, se je odzval tudi poslanec stranke SDS in predsednik Odbora za zunanjo politiko DZ Franc Breznik. Poudaril je, da je pozicija Slovenije do Rusije jasna ter da zasebni oz. strankarski obiski v Moskvi ne predstavljajo zunanje politike Slovenije. Drugače torej, kot so dan prej opozorili v SD, da predsednik DZ predstavlja eno najvišjih institucij Slovenije, njegov obisk pa da ima tudi jasno zunanjepolitično sporočilo.

"Zasebni oziroma strankarski obiski v Moskvi ne predstavljajo zunanje politike Republike Slovenije" je na družbenem omrežju ob ponovni izjavi predsednika DZ in vodje stranke Resnica Zorana Stevanovića, da namerava v Moskvo odpotovati takoj, ko prejme uradno vabilo, komentiral poslanec opozicijske stranke in predsednik Odbora za zunanjo politiko DZ Franc Breznik.

Ob tem je poudaril, da je zunanjepolitična usmeritev Slovenije do Ruske federacije in režima Vladimirja Putina jasna in nedvoumna. "Slovenija kot članica Evropske unije in zveze NATO spoštuje mednarodno pravo, suverenost in ozemeljsko celovitost držav ter obsoja rusko agresijo na Ukrajino," je jasen.

Morebitni obisk Stevanovića v Moskvi pa da razume kot njegovo osebno oz. strankarsko odločitev. "Takšen obisk ne predstavlja uradne zunanje politike Republike Slovenije niti stališča Odbora za zunanjo politiko Državnega zbora," je še dodal.

Preberi še Zoran Stevanović še vedno želi v Moskvo

Popolnoma drugače torej, kot so dan pred tem opozorili Socialni demokrati. V SD so namreč v odzivu na želje Stevanovića dejali, da če se bo obisk v Moskvi zgodil, to ne bo niti zasebna pot niti zasebna politična odločitev. "Predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa ima tudi jasno zunanjepolitično sporočilo," so poudarili.

Dvomi, da bo obisk prinesel premik v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino

Breznik je medtem v svojem zapisu še izpostavil, da Resnica ni del vladne koalicije, temveč konstruktivne opozicije, vlada pa da predloge in ukrepe presoja po njihovi vsebini ter podpre tiste rešitve, za katere oceni, da so dobre za Slovenijo in njene državljane.

Franc Breznik
Franc Breznik
FOTO: Bobo
Stevanović danes pred kamero ni želel, iz njegovega kabineta pa so nam sporočili, da se glede komentarjev drugih poslancev ne opredeljujejo. Informacije o vseh mednarodnih aktivnostih in obiskih pa da posredujejo po ustaljenem protokolu ob uradnih najavah.

"Takšno sodelovanje pri posameznih vprašanjih je normalen in odgovoren del parlamentarnega dialoga ter ne pomeni enotnosti stališč med vlado in opozicijo pri vseh političnih, še posebej pa zunanjepolitičnih vprašanjih," ocenjuje.

Opozoril je sicer, da "preboja, ki bi pripeljal do trajnega premirja in končanja vojne, doslej niso uspela doseči niti prizadevanja na najvišji ravni svetovne diplomacije, vključno s prizadevanji predsednika ZDA", zato tudi od morebitnega obiska predsednika slovenskega DZ v Moskvi ne pričakuje kakšnega strateškega premika v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Doda pa, da je dobrodošel vsak "iskren napor za mir in končanje vojne".

Meni še, da pri tako občutljivih mednarodnih vprašanjih ne sme biti nobenega dvoma, kdo govori v imenu Republike Slovenije in kdo izraža osebna ali strankarska stališča.

Odziv opozicije

Iz Gibanja Svoboda so včeraj na našo prošnjo za odziv odgovorili na kratko: "Konkretne zadeve ne poznamo dovolj podrobno, da bi jo komentirali, kot smo že večkrat povedali, pa podpiramo vsako iniciativo, ki vodi do miru."

Precej bolj ostri so v Levici. "Naše stališče poznate: sramota je, da drugo najpomembnejšo funkcijo v državi zastopa človek, kot je Zoran Stevanović," je v komentarju zapisal sokoordinator stranke Luka Mesec. Ob tem se sprašuje, v čigavem interesu dela kot predsednik DZ: v interesu Republike Slovenije ali koga drugega?

franc breznik zoran stevanović moskva slovenija ukrajina

Skočil iz vozila in pobegnil, po treh tednih so Cookija našli v jami

Konec podpore za Office 2021: čas je za prehod na Office 2024 Pro za 19,99 €

24ur.com Ruskega diplomata izgnali zaradi velikega povečanja propagandnih aktivnosti
24ur.com 'V naslednjih dneh bo nekdo od slovenskih diplomatov moral zapustiti Moskvo'
24ur.com Rusija sprejela povračilni ukrep: 'Vso odgovornost za posledice nosi Slovenija'
24ur.com Slovenijo obiskal Putinov zaveznik in nekdanji premier Zubkov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI140

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
12. 08. 2026 09.52
Od kod janševim logarjevim Demokratom 590 tisoč evrov za kampanjo? Kako je stranki, ki se je predstavljala kot nov projekt Anžeta Logarja, uspelo zbrati toliko denarja?????so stevićća mogoče poslali v Rusijo,da se zahvali donatorjem
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
12. 08. 2026 09.05
Boti in naprave iz 40 držav: tako so želeli sesuti necenzurirano.si.breznik,ni vam uspelo.
Odgovori
+2
4 2
Jožajoža
12. 08. 2026 08.56
Pudl janšev,tvoje izjave ne vzdržijo.lažeš kot tvoj šef partije janez
Odgovori
+2
4 2
kovanec
12. 08. 2026 08.11
Težko je pri vladanju te koalicije reči kaj je prav in kaj ne, še bolj pa vedeti kaj je v ozadju. Če bi Stevota poslušal kaj je obljubljal pred dvema letoma in če bi bil malček naiven bi se odločil da mu dam glas. Po nekaj mesecih v parlamentu pa me je prepričal, da ga od mene nikoli ne bo dobil.
Odgovori
+0
2 2
Hudi časi
12. 08. 2026 08.08
Kaj je sedaj Breznik že v opoziciji? Piše: "..komentiral poslanec opozicijske stranke in predsednik Odbora za zunanjo politiko DZ Franc Breznik." In Resnica je del opozicije? Breznik pravi: "...temveč konstruktivne opozicije... A nista oba v koaliciji?"
Odgovori
+0
2 2
V.Sam
12. 08. 2026 08.00
Na zasebni obisk lahko gre na svoje stroške z letalom, vlakom ali svojim avtom. Ampak samo v eno smer z nepovratno vozovnico.
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
11. 08. 2026 21.35
Odvracanje pozornosti od prevaranta mijica. Lazniva stranka se vsak dan bolj sramoti. Overjeno pri notarju.
Odgovori
+6
7 1
Misika1967
11. 08. 2026 21.32
Stevo nekomu v koaliciji tre orescke.
Odgovori
+2
4 2
Potouceni kramoh
11. 08. 2026 21.31
Če pa gre nabavljat stroj za pranje denarja za SDS sekto sicer bi Janez prehitro vse zakockal.
Odgovori
+3
5 2
periot22
11. 08. 2026 21.29
Stevanovič tokrat si izbral pravo pot!
Odgovori
-6
1 7
Jožajoža
12. 08. 2026 10.56
Prav he,da poslušaš janšo,ki te pošilja svojim
Odgovori
0 0
kakorkoliže
11. 08. 2026 21.19
Pudlji bruseljski.
Odgovori
+0
2 2
periot22
11. 08. 2026 21.28
Hlapci Bruseljski!
Odgovori
+1
2 1
Vrhovni poveljnik
11. 08. 2026 21.10
Eh, le nekaj predstave za javnost v Black Cube koaliciji.
Odgovori
+7
10 3
Groucho Marx
11. 08. 2026 21.24
Misliš v tisti Black Cube koaliciji, ki se je ustrašila razkritja kriminalnih dejavnosti, izdala palestinske ideale in odstopila od tožbe.
Odgovori
-2
3 5
Misika1967
11. 08. 2026 21.32
Nr tisti zlepljenko ki jo je janez narocil,tiste vohune ki so se pri janezu na trstenjakovi pojavili kot je sam javnk priznal misli.
Odgovori
+2
3 1
prfox
11. 08. 2026 21.00
Zavoljo življenj navadnih ljudi, tako Ukrajincev kot Rusov, je seveda za pozdraviti Stevanovićevo željo po miru. A Putin je pred kratkim preko sodišč prepovedak opozicijo, me prav zanima kakšno idejo ima Stevanović, če sploh kakšno.
Odgovori
-4
1 5
Rudar
11. 08. 2026 21.02
A se ti zdi, da gre za željo po miru?
Odgovori
-5
1 6
za bojši jutri
11. 08. 2026 20.58
Breznik - Sram te naj bo!!!
Odgovori
+8
11 3
Sanchez Robi
11. 08. 2026 20.58
Jezen na vse .Pogrešam Tanjo.
Odgovori
+0
4 4
Rudar
11. 08. 2026 20.57
Za zunanjo politiko je odgovorno zunanje ministrstvo. Ostale na JJ drži nazaj, da nas ne sramotijo po svetu.
Odgovori
+2
6 4
za bojši jutri
11. 08. 2026 20.57
Breznik in njegov klan so sramota Slovenije.
Odgovori
+8
11 3
prfox
11. 08. 2026 20.54
usija upravlja s Srbijo že več kot 100 let, izgleda tudi s Slovenijo. Ruske službe stojijo za atentatom na srbsko kraljevo družino Obrenović, ki je imela dobre odnose z Avstrijo. Nato so Rusi nastavili družino Karađorđević in financirali atentat na avstroogrskega prestolonaslednik Franca Ferdinanda (Leonid Artamonov), kar je sprožilo prvo svetovno vojno. Zatem so Rusi 1915 Srbom prvič v zgodovini obljubili še Veliko Srbijo zaradi česar je bilo v zadnjih 100 letih na Balkanu prelite ogromno krvi. Miloševićeva žena in vrhovni poveljnik Jugo vojske so se na koncu zatekli v Rusijo. Danes je glavna povezava z Rusi preko Vučića Janković.
Odgovori
-1
5 6
Vrhovni poveljnik
11. 08. 2026 21.11
In Janša preko Dodika.
Odgovori
+9
10 1
prfox
11. 08. 2026 20.53
Stevanović naj si naredi genetsko analizo pa bo videl, da nima zveze z Rusiji, naš gen je starejši.
Odgovori
+3
6 3
galeon
11. 08. 2026 20.50
Breznik sam sebe prepričuje, da ima prav. Saj poznate tisto: Toliko časa lažeš, da še laž postane resnica.
Odgovori
+7
9 2
Vrhovni poveljnik
11. 08. 2026 21.12
Breznik je čisto zares spal s Heidi Klum, samo ona o tem ne ve nič.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je znana Slovenka, ko pije jutranjo kavo
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Za Eliso: Primer Claps
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897