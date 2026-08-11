Breznik: Zasebni obiski v Moskvi ne predstavljajo zunanje politike Slovenije

"Zasebni oziroma strankarski obiski v Moskvi ne predstavljajo zunanje politike Republike Slovenije" je na družbenem omrežju ob ponovni izjavi predsednika DZ in vodje stranke Resnica Zorana Stevanovića, da namerava v Moskvo odpotovati takoj, ko prejme uradno vabilo, komentiral poslanec opozicijske stranke in predsednik Odbora za zunanjo politiko DZ Franc Breznik. Ob tem je poudaril, da je zunanjepolitična usmeritev Slovenije do Ruske federacije in režima Vladimirja Putina jasna in nedvoumna. "Slovenija kot članica Evropske unije in zveze NATO spoštuje mednarodno pravo, suverenost in ozemeljsko celovitost držav ter obsoja rusko agresijo na Ukrajino," je jasen. Morebitni obisk Stevanovića v Moskvi pa da razume kot njegovo osebno oz. strankarsko odločitev. "Takšen obisk ne predstavlja uradne zunanje politike Republike Slovenije niti stališča Odbora za zunanjo politiko Državnega zbora," je še dodal.

Popolnoma drugače torej, kot so dan pred tem opozorili Socialni demokrati. V SD so namreč v odzivu na želje Stevanovića dejali, da če se bo obisk v Moskvi zgodil, to ne bo niti zasebna pot niti zasebna politična odločitev. "Predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa ima tudi jasno zunanjepolitično sporočilo," so poudarili.

Dvomi, da bo obisk prinesel premik v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino

Breznik je medtem v svojem zapisu še izpostavil, da Resnica ni del vladne koalicije, temveč konstruktivne opozicije, vlada pa da predloge in ukrepe presoja po njihovi vsebini ter podpre tiste rešitve, za katere oceni, da so dobre za Slovenijo in njene državljane.

Franc Breznik FOTO: Bobo

Stevanović danes pred kamero ni želel, iz njegovega kabineta pa so nam sporočili, da se glede komentarjev drugih poslancev ne opredeljujejo. Informacije o vseh mednarodnih aktivnostih in obiskih pa da posredujejo po ustaljenem protokolu ob uradnih najavah.

"Takšno sodelovanje pri posameznih vprašanjih je normalen in odgovoren del parlamentarnega dialoga ter ne pomeni enotnosti stališč med vlado in opozicijo pri vseh političnih, še posebej pa zunanjepolitičnih vprašanjih," ocenjuje. Opozoril je sicer, da "preboja, ki bi pripeljal do trajnega premirja in končanja vojne, doslej niso uspela doseči niti prizadevanja na najvišji ravni svetovne diplomacije, vključno s prizadevanji predsednika ZDA", zato tudi od morebitnega obiska predsednika slovenskega DZ v Moskvi ne pričakuje kakšnega strateškega premika v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Doda pa, da je dobrodošel vsak "iskren napor za mir in končanje vojne". Meni še, da pri tako občutljivih mednarodnih vprašanjih ne sme biti nobenega dvoma, kdo govori v imenu Republike Slovenije in kdo izraža osebna ali strankarska stališča.

Odziv opozicije