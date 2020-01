Brezobzirna in predrzna vožnja 34-letnika: obstal v blatu in poskusil pobegniti peš

Danes smo že poročali o neodgovorni vožnji 25-letnega moškega iz okolice Maribora, zdaj pa so tudi novogoriški policisti v svojem poročilu podrobno opisali brezobzirno in predrzno vožnjo 34-letnika.

34-letni voznik avtomobila (v njegovem vozilu je bil tudi 39-letni sopotnik) je vozil po regionalni cesti iz Volčje Drage proti Bukovici. V naselju Bukovica so prometni policisti pripeljali za njim in ga na predpisan način (s prižganimi modrimi lučmi in kratkim zvočnim signalom – sireno) skušali ustaviti zaradi prehitre vožnje in vožnje po nasprotnem pasu.

Omenjeni voznik ni upošteval njihovih znakov naj ustavi in je pospešil svojo vožnjo, na ravnini proti koncu naselja je vozil z več kot 150 km/h. Prav tako je v naselje Bilje pripeljal s hitrostjo več kot 100 km/h. V Biljah je nato sunkovito zapeljal desno na cesto, kjer srečevanje z vozili iz nasprotne smeri ni možno, pri tem pa je njegovo vozilo vseskozi zanašalo.

Po nadaljevanju vožnje skozi omenjeno naselje je z veliko hitrostjo zapeljal na makadamsko cesto v smeri Biljenskih gričev. Policijska patrulja je vseskozi vozila za pobeglim voznikom osebnega avtomobila in ga skušala ustaviti z modro lučjo in zvočnim signalom, vendar je slednji nadaljeval z brezobzirno in predrzno vožnjo, s tem da ni prilagodil hitrosti vožnje na nepreglednih odsekih cest in vozil s hitrostjo, ki je bila za več kot 50 km/h višja od dovoljene hitrosti.

Bežal pred policisti

Kasneje je 34-letni voznik na vrhu Biljenskih gričev zapeljal v smeri Vrtojbe in z vozilom obstal v blatu. Nato je izstopil iz vozila in skušal zbežati policistom v smeri Vrtojbe, vendar mu to ni uspelo in policisti so ga kmalu prijeli.

Ves čas mu je njegov 39-letni sopotnik v vozilu skušal dopovedati, naj ustavi in ga spusti iz vozila, vendar tega 34-letni voznik ni storil. S tem je ogrožal tudi njegovo življenje.

V nadaljevanju so voznika testirali na prepovedane droge in rezultat je bil pozitiven, zato so mu odredili še strokovni pregled, ki ga je opravil v šempetrski bolnišnici.

Zoper hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov bodo prometni policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu (po drugem odstavku 324. členu KZ-1), prav tako je bil 34-letnemu vozniku zaradi storitve več hujših kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Poleg tega so v njegovi neposredni okolici našli grudico snovi, zavito v časopisni papir, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo - heroin. Omenjeno snov so policisti zasegli in če bo nadaljnja analiza potrdila, da gre v navedenem primeru za prepovedano drogo, bodo policisti zoper voznika uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.