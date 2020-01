Brezovnik se je iz projekta pokrajin pripravljen umakniti, Kovšci že ponudil svoj odstop

Boštjan Brezovnik , ki je do zdaj vodil strokovno skupino za pripravo projekta pokrajin, se je s tega mesta pripravljen umakniti. O njegovem umiku iz projekta je danes poročal Večer, za STA pa je Brezovnik pojasnil, da je predsedniku DS Alojzu Kovšci in predstavnikom združenj občin res ponudil svoj odstop, a da odločitev še ni bila sprejeta.

Brezovnik se je konec lanskega leta znašel pod plazom očitkov o plagiatorstvu, podjetništvu v okviru njegovega Inštituta za lokalno samoupravo ter zaslužkarstvu, ki naj bi si ga obetal od projekta pokrajin, kar je razkrila prav ekipa Dejstev. Zaradi omenjenih očitkov je tudi ostal brez redne profesure na Pravni fakulteti v Mariboru, saj so senatorji Univerze v Mariboru zavrnili njegovo habilitacijo.

Brezovnik je dejal, da "načelno podporo" ima, se je pa iz projekta pokrajin pripravljen umakniti, če bi Kovšca in predstavniki združenj ocenili, da bi lahko "osebne dikreditacije, vodene s strani posameznikov in moje matične institucije" škodile projektu. "Osebno si namreč želim, da bi s projektom nadaljevali in prišli do zaključka. Treba je namreč pripraviti še tretji, zaključni del, to je oceno finančnih posledic prenosa nalog na pokrajine in zakon o financiranju pokrajin," je dejal.