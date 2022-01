Gorskim reševalcem v pomoč tudi brezpilotni letalnik

Letošnje leto je zaznamovalo že nemalo nesreč v gorah, tudi tragičnih. Kot pravijo pri Gorski reševalni zvezi Slovenije, sta jim v zadnjih tednih še kako prav prišla tudi brezpilotni letalnik in termovizijska kamera. Brezpilotni letalnik je pri gorskem reševanju pomemben predvsem zato, ker lahko reševalci v zelo kratkem času pregledajo veliko območje tako ponoči kot podnevi, s tem pa prihranijo ogromno fizične moči, pravi Gregor Bahun, predsednik Komisije z zveze GRZS.

"Ob najdbi predmeta lahko z veliko natančnostjo določimo položaj. To bistveno pripomore k hitremu posredovanju in navsezadnje tudi k hitrejši oskrbi poškodovanca, če helikopterska pomoč ni mogoča," pravi Bahun. Poleg tega pa lahko spremljajo reševalno intervencijo iz zraka in nudijo orientacijsko pomoč reševalni ekipi na terenu. V tujini uporabljajo zrakoplove tudi za analizo reševanj oz. dogodkov, je pojasnil Bahun. Priprave na reševanje so zelo podobne kot pri pilotih pravih zrakoplovov. Po klicu na reševalno akcijo morajo preveriti vremenske razmere (vidnost, smer in hitrost vetra, padavine) na kraju reševalne akcije ali intervencije. Že med potjo na zborno mesto poskusijo od vodje intervencije pridobiti še kakšno dodatno informacijo o morebitnih ovirah na območju ( daljnovodi, jeklenice), da si lahko ustvarijo približno sliko dogajanja. "Na zbornem mestu se pogovorimo oz. naredimo načrt iskanja z brezpilotnim zrakoplovom in določimo mesto vzleta in pristanka. Poleg operaterja brezpilotnega zrakoplova ali drona je zraven tudi lokalni gorski reševalec za pomoč pri komunikaciji in poznavanje domačega območja," razlaga sogovornik.

Poudaril je še, da je pomembno – predvsem podnevi, ko v zraku niso sami – da vedo, da imajo pred njimi prednost vsi drugi zrakoplovi. "Če ne moremo varno leteti oz. če je v bližini še kak drug zrakoplov, ne letimo," je pojasnil. Zadnja generacija brezpilotnikov ima že vgrajen sprejemnik signalov, ki jih oddajajo letala in helikopterji, je še povedal in dodal, da tako točno vedo, kje je drugo plovilo, koliko metrov je oddaljeno od njih in v katero smer se giblje. "Če pride zrakoplov v območje petih kilometrov okoli nas, nas naprava na to opozori in nemudoma pristanemo." Brezpilotni letalnik v zadnjem tednu uporabili že dvakrat Zadnje čase brezpilotni letalnik kar pogosto uporabljajo. V zadnjem tednu so ga uporabili že dvakrat. "Prva je bila iskalno-reševalna akcija na Komni, kjer smo v zelo kratkem času v poznovečernih urah našli prvega ponesrečenca. Druga reševalna intervencija je bila pa na Stolu, ko smo bili letenje po pol ure iskanja primorani prekiniti zaradi zelo močnega severnega vetra (60 km/h). Seveda je vse skupaj odvisno od tega, za kakšne vrste reševalne akcije gre in kdaj (ponoči, podnevi)," je razložil Bahun.