Brezplačen javni prevoz za mlade in upokojence tudi poleti

Javni potniški promet bodo tudi letos poleti lahko brezplačno uporabljali vsi študenti in dijaki, ki bodo kupili mesečno subvencionirano vozovnico za junij, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Avtomatsko podaljšanje brezplačnih vozovnic za upokojence

Na ministrstvu so sprejeli tudi sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz, s katerim se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike EU kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane.

Veljavnost subvencioniranih vozovnic upravičencem poteče julija, a jo bo ministrstvo, pristojno za področje javnega potniškega prometa, tudi letos avtomatsko podaljšalo za eno leto.

Avtomatsko podaljšanje tako junijskih mesečnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študentke kot subvencioniranih vozovnic za brezplačni prevoz za upokojence in druge upravičence se bo izvedlo v sistemu integriranega javnega potniškega prometa in bo za upravičence brezplačno.