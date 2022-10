Brezplačen korekcijski okvir ob otvoritvi Optike Clarus Slovenska

Je čas za novo izmero dioptrije? Potem izkoristite nagradno igro: Prijavi se na brezplačno izmero dioptrije v Optiko Clarus Slovenska in se potegujte za brezplačen korekcijski okvir po svoji želji v vrednosti do 150 €. Velja ob nakupu komplet korekcijskih očal, kar vključuje okvir, par stekel in storitev montaže.

Se želite sprehoditi skozi najmodernejšo optiko in uživati ob bogati ponudbi korekcijskih in sončnih očal? Za vas so na voljo tudi kar dve vrhunsko opremljeni ambulanti za izmero dioptrije. Svoje oči tako lahko zaupate specialistom okulistom in optometristom, za izbor očal pa bo vam bodo strokovno svetovali prodajalci – optiki.

Bogata ponudba korekcijskih okvirjev in sončnih očal v Optiki Clarus Slovenska

V Optiki Clarus na Slovenski cesti vas pričakujejo z bogato izbiro različnih modelov korekcijskih in sončnih očal, in sicer z več kot 100 priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Guess, Ray-Ban, Calvin Klein, Dior, D&G, Furla, Michael Kors in še veliko več. Prepričani smo, da lahko vsakdo najde primerna očala za svoj žep in okus.

V kolikor nosite korekcijska očala so kakovostna stekla ključnega pomena za zaščito oči. Svetujemo vam, da si za nakup novih očal vzamete dovolj časa in dobro premislite, kateri okvir za očala najbolje izraža vašo osebnost, prodajalec optik pa bo poskrbel, da se skupaj odločita za stekla, ki bi vam najbolj ustrezala.

V bogati ponudbi najdete tudi otroška in športna očala.

Kako do Optike Clarus Slovenska? BREZPLAČNO parkirišče za obiskovalce Optike Clarus Slovenska

Za vse, ki dostopate s svojim avtomobilom, vam Optika Clarus ponuja brezplačno parkirišče v Trdinovi garažni hiši. Za parkirni listek prosite prodajalca – optika.

Na voljo je tudi avtobusni mestni prevoz Ljubljana.