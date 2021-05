Brezplačen predmet online študija - edinstvena priložnost

Strukturirano in STABILNO okolje, usmerjanje študentov s strani profesorja, motiviranje online mentorjev, izjemna ODZIVNOST, POVRATNE INFORMACIJE na vsako opravljeno nalogo, do potankosti dovršeno preverjanje in OCENJEVANJE ... je le nekaj ključnih prednosti Dobinega modela online študija po mnenju študentov na Dobi. Preberite njihove aktualne izjave, kako usklajujejo delo na daljavo in online študij >>

PRILOŽNOST ZA VAS!

Izkoristite edinstveno priložnost in se popolnoma brezplačno vključite v en študijski predmet in tako v popolnosti spoznate Dobin model online študija. Rok prijave je do zapolnitve prostih mest oziroma do 13. maja.

Predmet OSEBNI MENEDŽMENT za vse, ki imate zaključeno srednjo šolo

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno: Kako si organizirati čas, da bomo čimbolj učinkoviti? Kako učinkovito komunicirati in reševati konflikte? Pri predmetu boste spoznali model »velikih pet« faktorjev osebnosti, ugotovili, katera je vaša prevladujoča strategija reševanja konfliktov, preizkusili eno izmed tehnik za spodbujanje ustvarjalnosti … Več o vsebini in prijava >>

Predmet INOVATIVNI POSLOVNI PROCESI, ODNOSI IN MODELI za vse, ki imate zaključeno fakulteto

Predmet zajema študij tehnoloških in storitvenih inovacij ter se nadaljuje z organizacijskim pogledom na inovacije, učenjem o tehnikah in metodah upravljanja inovacij. V času trajanja predmeta vas bomo spodbudili, da svoje znanje uporabite pri študijah primerov in razvijete lasten projekt, ki bo predstavljal potencialno inovacijo. Več o vsebini in prijava >>